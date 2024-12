Una herramienta muy poderosa y gratuita para los emprendedores son los famoso TEDx. Estas conferencias se encuentra en Youtube y las dictan las personas más inspiradoras del mundo. La mayoría de estas conferencias se encuentran en otros idiomas, pero en la plataforma de Youtube se puede seleccionar los subtítulos en el idioma que se desee.

1. Cómo empezar un movimiento: Derek Sivers

En este TEDx los emprendedores entenderán la importancia de cultivar sus primeros clientes porque, la realidad sea dicha, los movimiento se crean con los primeros seguidores y no con el líder que los comienza.

2. Cómo convertir al estrés en tu amigo: Kelly McGonigal

La Dr. McGonigal explica que el estrés no es malo, sino al contrario, si se sabe utilizar puede ser una herramienta muy poderosa. Los emprendedores manejan mucho estrés por su estilo de vida, es importante empezar a sacarle provecho en vez de que lleve a los emprendedores a enfermarse o la muerte.

3. Cómo los grandes líderes inspiran la acción: Simon Sinek

La meta más importante de un emprendedor es vender. Este TEDx muestra cómo los grandes líderes lo hacen, a través de inspiración. No se trata de qué se vende sino por qué se hace, qué cambio se quiere generar en el mundo.

4. Do what you love no excuses (Haz lo que te gusta sin excusas): Gary Vaynerchuk

Gary es uno de mis speakers favoritos. En mi opinión, es la persona más conocedora en el manejo de redes sociales para crear empresas. En esta ocasión habla un tema muy importante para los emprendedores y es trabajar en lo que los hace felices.

5. 8 Secrets of success (Los 8 secretos del éxito): Richard St. John

Después de 500 entrevistas a personas exitosas y tres años de investigación, Richard St. Jhon resume los ocho secretos del éxito en esta conferencia que dura tan solo tres minutos. Los emprendedores deben revisar con cuáles secretos cuentan y con cuáles no para empezar a cultivar los últimos.

6. If you‘ve had sex, you know how to sell (Si has tenido sexo, sabes cómo vender): Mace Horoff

Cuándo un emprendedor fracasa, una de las excusas más comunes que manifiestan es que no saben vender. Es casi como si la habilidad de vender se hubiera repartido a unos pocos y la mayoría no la tuvieran. Esta conferencia es ideal porque enseña que todas las personas que han tenido sexo en su vida tienen la capacidad de vender.

7. You are contagious (Eres contagioso): Vanessa Van Edwards

En este TEDx, Vanessa Van Edwards explica que las personas son contagiosas y a la hora de poner un producto o servicio en el mercado se debe saber qué mensaje están trasmitiendo los empleados a los clientes porque puede ser que los empleados están contagiando de cosas negativas en vez de positivas.

8. Is there a buy button inside the brain (Hay un botón de comprar en el cerebro): Patrick Renvoise

La mayoría de las compras las hace el cerebro de manera subconsciente, esta es la razón por la cuál es importante estudiar neuromarketing. En este TEDx, Patrick Renvoise resume excelentemente las prácticas para aplicar neuromarketing a nuestro favor.

9. Sleep is a superpower (dormir es un súper poder): Matt Walker

Por el ritmo de vida de los emprendedores, en el que se tiene una gran meta y pocas horas en el día, muchos son los que disminuyen sus horas de sueño. De lo que no se dan cuenta es que esta disminución los hace más ineficientes y con potencial a sufrir graves enfermedades. Este TEDx lo explica todo claramente.

10. Why sneakers are a great investment (Por qué los tenis son una gran inversión): Josh Luber

Josh Luber muestra una perspectiva totalmente diferente de los tenis. En esta conferencia cuenta cómo un artículo de moda se puede convertir en un producto tan importante para el mercado que podría existir un sistema financiero alrededor de él. Además cuenta cómo compañías como Nike lo lograron hacer.

Estos son mis top 10 TEDx, pero definitivamente hay muchos muy interesantes, así que miren estos y sigan aprendiendo de otros. Entre esos los invito a ver mi Tedx que hice con mi hermana Lorena, lo encuentran como Aprendiendo a Emprender: Lorena y Mayra Roa.

