Como cada año por estas épocas, el Congreso se alista para darle luz verde a la ley de presupuesto. En esta ocasión, no obstante, cualquier peso de más o de menos hará la diferencia de cara al pago de la pandemia.

Así quedó demostrado durante los debates en las comisiones económicas, más profundos que nunca sobre el papel del Estado en mitigar los efectos del coronavirus en el sector salud y en la parte social. Las discusiones tuvieron tal calado, que el Gobierno dio el brazo a torcer para reducir el pago de deuda en 2021, recursos que ahora sumarán a la inversión.

Con esto presente, el rubro registraría un aumento de 32%. Se trata de que esos capitales, invertidos en sectores como medio ambiente, agricultura, transporte y deporte, impulsen la reactivación en Colombia. El momento es ideal. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB del país caerá 8,2%, cifra más pesimista a la de meses atrás. Además, según investigadores de Bancolombia, volver al ritmo prepandemia podría tomar entre 2 y 5 años.

Por este nublado panorama, el Gobierno también se meterá la mano al dril para respaldar 200.000 subsidios de vivienda para estratos medios y bajos. Como dijo Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, "la reactivación tiene que ser con los privados. Por esto el aumento en el rubro de vivienda, que crece en cerca de 40%. Por un lado, para financiar los subsidios de vivienda no VIS, que ayudan a reactivar el sector. Y, por el otro, para iniciativas de saneamiento básico y agua potable".

Primer round

La inversión social no quedará relegada, menos ahora que más personas necesitan ingresos para mitigar la crisis que trajo consigo el coronavirus. Lo anterior llevó a los ponentes y coordinadores a garantizar el pago de subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3. No obstante, fueron más allá: también subieron los renglones del Instituto Nacional de Vías (Invías), Agricultura, Ambiente, Educación, Cultura y Política Social, según confirmó Richard Aguilar, senador de Cambio Radical.

En plata blanca, los colombianos tendrán garantizados los dineros para los subsidios, incluyendo dos novedosos lanzados debido a la pandemia. Uno es el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), que cubre un porcentaje de las nóminas. Y el segundo, el Ingreso Solidario, que el Gobierno girará, por lo menos, hasta mediados del próximo año.

Durante el primer debate, el texto radicado cambió más de lo esperado. Por eso el Gobierno y su bancada en el Congreso aspiran a que el trámite que resta sea meramente formal y no haya mayores novedades.

Como añadió Londoño, "se espera que no cambie mucho, porque más recursos implicaría un esfuerzo adicional que de pronto no podemos cumplir. Por ejemplo, el Presidente anunció que vamos a dar la posibilidad de ayudar con las matrículas a estudiantes que han tenido problemas, y ese tema quedó radicado y lo vamos a aprobar, pero no habría mayores cambios".

Las cartas están puestas en que los $314 billones que suman las rentas y gastos del próximo año alcancen para hacerle frente a la pandemia y seguir reactivando la economía. Pero que esto funcione dependerá del avance de la pandemia y del efecto que deje el segundo brote, previsto para noviembre.

Si este rebrote tiene secuelas mayores y llevan a nuevas cuarentenas sectorizadas o parciales en las ciudades, cualquier cuenta quedaría desactualizada. En buena medida, hay unas válvulas de escape ante este escenario catastrófico.

La primera, que la regla fiscal seguirá suspendida durante 2021, lo que le permite al Gobierno tener un cheque en blanco para enfrentar lo que venga. Es más, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reiteró que tomarán tanto endeudamiento como sea necesario. "Nos vamos a endeudar lo que necesitemos, no nos tiembla la mano para eso”, señaló.

La segunda válvula incluye privatizar empresas en las que la Nación participa. Para 2021, el Ministerio de Hacienda prevé vender activos por $12 billones, aunque esto, como cada año, puede no convertirse en realidad.

"Tenemos que mirar cómo está el mercado para no vender en un momento de acciones golpeadas. No tenemos tomada ninguna decisión, pero si podemos vender nuestra participación en Colombia Telecomunicaciones y en las electrificadoras, lo haríamos", detalló el Viceministro.

El debate parece ser inevitable para 2021. Según María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, se debería capitalizar el porcentaje de Ecopetrol que aún está permitido por la ley y también las participaciones minoritarias.

En este caso, seguramente la oposición se opondrá a la venta de activos de la Nación. El Ministerio de Hacienda tendrá la última palabra pero todo dependerá del coletazo final del coronavirus.

¿Quién lo pagará?

Resolver esto no es un asunto menor, ya que después de la tormenta llegará la reforma tributaria. En el Gobierno señalan que hablar ahora de cambios fiscales es imposible, pues nadie conoce hasta dónde llegará la covid-19. Sin embargo, está cantado que habrá mayores impuestos.

No es gratuito que la deuda pública se acerque a 70% del PIB y el recaudo tributario se reduzca considerablemente. El presupuesto de 2021 será la antesala para la recuperación económica plena, pero también de una ley de impuestos en la cual todos los colombianos tendrán que aportar.

Para eso, claro está, será necesario que se reactiven la oferta, la demanda y el empleo, triada clave para salir adelante.