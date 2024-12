Cerrar las brechas digitales y lograr tener el 70% de los hogares conectados en el país ha sido uno de los grandes retos que, desde que llegó a su cargo como ministra TIC el pasado cinco de mayo, Karen Abudinen se ha marcado para cumplir.

Para ello, la funcionaria se enfrenta al despliegue de conectividad más importante del país, que permitirá llevar internet fijo y de alta velocidad a los hogares colombianos; a la puesta en marcha de la tecnología 5G y otros procesos que permitirán avanzar en este sentido, en especial ahora que el coronavirus demostró la importancia de tener un país conectado a internet para mantener sus actividades productivas, la formación de sus estudiantes y atender de manera virtual las emergencias médicas.

En diálogo con Dinero, Abudinen dio un balance de lo que ha pasado en el primer mes al frente de la cartera, los retos y los planes que tiene a futuro para el país.

Dinero: ¿Cuál es el balance del primer mes como ministra TIC?

Karen Abudinen: Ha sido un primer mes muy movido para el Ministerio TIC. Hemos tomado decisiones trascendentales como, por ejemplo, el decreto donde le damos alivios a las emisoras comunitarias y a la televisión abierta, para que pudiera pagar la contraprestación en el 2021. También estructuramos una línea de crédito para que las medianas, pequeñas y grandes empresas, tanto de TIC como de comunicaciones, pudieran aplicar a este fondo.

Y hay unos temas donde hemos prestado gran parte de nuestra atención como lo es el programa de los nuevos 500.000 hogares conectados de estratos uno y dos, un programa que realmente va a generar un impacto importante en Colombia. Por ello estamos concentrados en revisar la calidad en la prestación del servicio y nos hemos encontrado con un importante apoyo de los operadores para avanzar en esta materia.

Así mismo, comenzamos el despliegue del espectro que fue adjudicado en diciembre del 2019, firmamos el acta de adjudicación del puntocom, hemos puesto en marcha toda una serie de programas para la formación de jóvenes en habilidades TIC y entregamos 84.000 computadores a niños y jóvenes en el país.

D: Su llegada se dio en un momento crucial, marcado por una emergencia sanitaria que dejó en evidencia la necesidad de tener un país conectado ¿Cómo ha avanzado en materia de conectividad el país?

KA: Hoy tenemos el 53% de los hogares conectados y nuestra meta es llegar al 70%. Esto quiere decir que tenemos que trabajar 24/7, sin parar, para conectar todas las localidades del país y para eso hay un plan muy organizado.

En la subasta se asignaron y se entregaron 3.658 zonas en las cuales los operadores comenzaron a trabajar y en el primer año esperamos tener 945 localidades. Esto ya está en ejecución.

El segundo programa son los nuevos 500 mil hogares conectados con internet y con el cual le brindamos un subsidio de $40.000 por vivienda. Adicionalmente, tenemos 1.800 zonas digitales que permiten llevar conectividad a zonas rurales y urbanas del país, sumado al proyecto que vendrá de las 10.000 escuelas que vamos a conectar en todas las zonas rurales. Será un trabajo maratónico, pero será un trabajo que va a generar un impacto importante en todo el desarrollo de la reactivación económica.

D: Precisamente, se vienen dos licitaciones muy importantes conectar a casi 10.000 hogares y escuelas rurales, por más de $2 billones ¿Cómo avanza este proceso? ¿Cuál será su cronograma?

KA: Ya estamos estructurando el proyecto. Cuando llegué al Ministerio, la licitación era una sola y la dividí porque considero que nosotros debemos tener más operadores para poder generar mayor efectividad y rapidez a la hora de conectar. En ese orden de ideas, estamos haciendo una reestructuración y en agosto esperamos sacar el nuevo proceso que tiene planteado conectar a 10.000 zonas o colegios conectados en el país hasta el 2030. Ahí es muy importante resaltar que lo que buscamos es generar una sostenibilidad por más de 10 años.

D: Ha mencionado el despliegue de las bandas que fueron adjudicadas en la subasta del espectro realizada el año pasado ¿En qué va ese proceso?

KA: Nosotros seguimos con el plan de mediano y largo plazo. En ese sentido, a mediano plazo, nos hemos propuesto que a partir de hoy y hasta el próximo año en junio, 945 localidades deben estar conectadas y ya los operadores empezaron a desplegar toda la infraestructura para lograrlo. Así, en este momento podemos decir que ya iniciamos a generar esta conectividad.

D: ¿Qué pasa si las demandas contra el proceso de asignación de espectro prosperan y ya las empresas iniciaron el despliegue? ¿El MinTIC tiene un plan B?

KA: Yo tengo que pensar que el proceso que recibí y ya está en ejecución. El tema frente a las demandas tiene un curso jurídico y legal que nos dará los términos y los plazos. Pero lo más importante aquí es ejecutar y conectar el país y en eso es en lo que estamos enfocados.

Este Ministerio se tiene que enfocar muchísimo en la conectividad y en las metas que nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo que son muy claras: 70% de los hogares de Colombia conectados y 80% de la población con acceso a internet. Es un reto inmenso y tenemos que trabajar para lograrlo.

D: Otro proceso que ha estado en la mira es el de la adjudicación del dominio .CO. Y en medio de toda la polémica, en la que incluso intervino la Procuraduría, ¿por qué decidió el MinTIC firmar esa adjudicación? ¿Cómo quedó el proceso y la serie de tutelas y acciones populares que se llevaron a cabo?

KA: El .CO ya estaba adjudicado. Ahí lo que faltaba era un trámite administrativo, quien estuviera acá le hubiera tocado firmar. Quiero ser muy clara en que el enfoque que hoy tenemos es ejecutar los proyectos y tenemos que seguir avanzando. Esperamos que con todos estos procesos grandes que se llevaron a cabo no solo podamos avanzar sino poder generar unos resultados importantes que nos guíen a cerrar las brechas existentes en el país. Conectividad es equidad y no hay nada más importante que poder cerrar las brechas en el país bajo estos lineamientos que estamos hoy implementando.