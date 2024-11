Y es que, al parecer, la plataforma habría habilitado conductores con nuevas condiciones y restricciones sin previa explicación de los cambios, o muchos de ellos habrían aceptado este jueves a las 8:00 a.m. las condiciones sin revisarlas.

Según cuenta Mejía, entre las restricciones es que no se habilitarán a todos los vehículos particulares y, además, los conductores serán quienes asuman los costos de daños, grúas y hasta seguros. “Realmente no entendemos lo que ha ejecutado Uber. Es un nuevo modelo pero no conocemos las nuevas condiciones y, claramente, las miraremos con detenimiento”, afirmó.

¿Es acertada la decisión?

La situación de Uber parece una novela y un torrente de decisiones que dejan ver una arrogancia por parte de la compañía que, aunque afirman querer añadirse a la normatividad del país, busca de alguna forma saltarsela.

Expertos en el tema señalaron que en el país no se puede disfrazar el servicio de transporte con arrendamiento dado que este servicio está regulado por la ley 300 de 1996 “Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones”.

En el capítulo cuarto de dicha ley se fijan algunas disposiciones al respecto. La primera de ellas es que los establecimientos de arrendamiento de vehículos son entendidos como un conjunto de bienes destinados por una persona natural o jurídica para prestar el servicio de alquiler de carros, con servicios básicos y/o especiales establecidos en el contrato de alquiler.

Frente a los contratos de arrendamiento, la ley estipula que es “una modalidad comercial de alquiler, que en una empresa dedicada a esta actividad celebra con el propósito principal de permitir el uso del vehículo a otra persona denominada arrendatario, mediante el pago del precio respectivo”.

Y, frente a esto último, en el Artículo 92, la ley establece que los prestadores de estos servicios deberán registrar previamente los precios y tarifas del alquiler de vehículos incluido el conductor.

Incluso, el Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil en el 2006 dio respuesta a una consulta sobre la posibilidad de tomar vehículos en arrendamiento matriculados en servicio particular. En ese momento el Consejo respondió que “no se pueden tomar en arrendamiento vehículos matriculados en servicio particular por parte de empresas privadas para realizar transporte privado, pues el legislador dispone que cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas y con vehículos matriculados para dicho servicio”.

Así, según la ley, quienes presten este servicio sin acoplarse a la normatividad están expuestos a una sanción económica, inmovilización del vehículo y la suspensión o cancelación de la licencia de conducción.

Habrá que esperar cuál es el análisis que realizará el gobierno frente a esta decisión y si realmente la apuesta de Uber le servirá para mantener su participación del mercado en el país.