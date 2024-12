Una de las razones principales por la que las personas no emprenden es porque no tienen dinero y no saben cómo levantar financiación. Esto es un problema grave porque la creencia de que se emprende con lo que se levanta en financiación en vez de con los recursos propios (así sean casi nulos) está errada. La dura realidad es que los inversionistas cada vez están exigiendo más resultados para invertir, así que toca sí o sí emprender primero.

Son muy pocos los casos en los que emprendedores logran levantar financiación con solo una idea, un plan de negocios o un prototipo. Los que lo logran son aquellos que demuestran que el equipo es tan especial que solo ellos pueden desarrollar el producto o servicio o que el prototipo no es fácil de replicar, es algo jamás visto y con mucho potencial. Algunas industrias también pueden ofrecer la oportunidad de levantar financiación en una etapa temprana, como la farmacéutica para investigación y desarrollo, pero igualmente se estudia mucho el equipo que lo va a desarrollar y el tipo de producto que va a crear para ser aprobado. Así que la mayoría de los emprendedores como lo mencionaba anteriormente deben emprender con lo que tienen porque muy pocos cumplen las condiciones de equipo y prototipo.

La exigencia de los resultados tiene una lógica muy poderosa: el inversionista está dispuesto a jugar al casino con el emprendedor pero no está dispuesto a tirar la plata por la ventana, ya que invertir en startups que aún no tienen resultados concretos, tiene un riesgo muy alto porque cualquier cosa puede pasar, y siempre será muy difícil medir y calcular el riesgo. Es importante que los emprendedores nos pongamos en los zapatos de los inversionistas y nos demos cuenta que debemos organizarnos financieramente para alcanzar a dar resultados con el dinero con el que contemos.