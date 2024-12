Planes del Gobierno en materia de inclusión y educación económica y financiera.

La crisis generada por el coronavirus contribuyó a acelerar la transformación e inclusión digital, pues ante las medidas de confinamiento muchos colombianos aumentaron o realizaron por primera vez compras por internet, pagos digitales o través del celular. Sin embargo, la pandemia también evidenció las grandes falencias en términos de educación económica y financiera que tiene la mayoría de las personas y pymes del país.

Se ha resaltado, por ejemplo, cómo la creación del programa de ingreso solidario y la compensación del IVA permitió la bancarización de más de 1,2 millones de personas que abrieron por primeva vez una cuenta digital para recibir las ayudas monetarias que brindó el Gobierno con el fin de aliviar los efectos negativos de la covid-19.

Sin embargo, muchos no conocen que dos de cada tres de los beneficiarios de estas transferencias retiraban el total de los recursos en efectivo ante la desinformación sobre sus posibles usos transaccionales, la ausencia de infraestructura de redes de pago, la poca confianza en estos medios de pago o su alta preferencia por el efectivo.

De la misma manera, recientes estudios muestran que la mayor parte de los microempresarios desconoce los costos reales de la financiación, o que más de la tercera parte utilizó una tarjeta de crédito para financiar el capital de trabajo, algo que no debería hacerse. Adicionalmente, se ha encontrado que el 69% de las microempresas no lleva contabilidad, solo el 10% cuenta con un software especializado y un contador, y el 39% no siempre separa las cuentas del hogar de las del negocio, entre otros hallazgos.

Es decir, las personas y empresas tienen malos hábitos financieros y poca educación financiera. En este aspecto, como en muchos otros, la crisis generada por la pandemia evidenció estos problemas estructurales o de vieja data.

Desde los bajos niveles de ahorro y la falta de planeación hasta la alta desconfianza en el sector financiero. En medio de este panorama, el Gobierno lanzó recientemente la política pública nacional de inclusión y educación económica y financiera (Conpes 4005), con la cual traza la hoja de ruta que seguirá el país en los próximos años para integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y las mipymes para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país.