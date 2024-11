Alejandro Gómez de Greiff y Juan Martín Delgado se conocen hace más de diez años gracias a que juntos estuvieron inmersos en el mundo de los bancos, el capital privado y las finanzas.

Cuentan que a sus 23 años tuvieron el impulso de explorar nuevas ideas, salir de su zona de confort y explorar el mundo del emprendimiento. “Nos interesó el emprendimiento digital, veíamos el ecosistema de startups en Europa, nos llenó de expectativas y emoción las ideas que veíamos allá”, dijo Gómez.

Dieron varias vueltas, y llegaron a que el sector inmobiliario podría ser un gran océano azul para desarrollar una idea de negocio. Lo intentaron, pero como probablemente a muchos emprendedores, el tiempo, los quehaceres y su cotidianidad los hizo alejar un poco de la idea, yendo cada uno por mundos distintos.

Gómez se concentró en el mundo del venture capital. Trabajó en un fondo europeo, hizo importantes adquisiciones y conoció más de cerca el mundo de las startups, su financiación y oportunidades. Recuerda uno de los proyectos, el de Páginas Amarillas, el cual esperaban digitalizar y mejorar la experiencia de usuario en la búsqueda de estos directorios.

Por su parte, Delgado, se dedicó al mundo de las fusiones y adquisiciones. Luego creó una empresa que buscaba el aprovechamiento de los residuos, pero no funcionó. Y en esos ires y venires se topó con José Calderon, cofundador de Domicilios.com, quien había sido un viejo compañero del colegio y que le ofreció la oportunidad de trabajar con ellos en el momento exacto donde la compañía empezó a crecer con mayor fuerza.

Destaca que, sin duda, fue el impulso que necesitó para retomar ese proyecto que junto con Gómez, habían dejado abandonado, pues se enamoró de la tecnología.

Un remedio para el dolor de cabeza

Para nadie es un secreto que arrendar en Colombia, y más en una ciudad como Bogotá, es tedioso. Además de iniciar la búsqueda que, por lo general, se hace a pie y con teléfono en mano para llamar porque muchas de las páginas web destinadas a ello no funcionan del todo bien, los arrendadores tienen que correr con papeleos y citas para poder cerrar un contrato.

Gómez y Delgado lo sintieron en carne propia. “Es increíble que una industria tan potente como la inmobiliaria siga con mecanismos del siglo XX, y que en estos momentos no exista una herramienta que haga más fácil la tarea de buscar una vivienda en arriendo”, dijo Gómez.

Así, tras varios años en sus cosas, decidieron juntarse nuevamente y crear lo que hoy es Aptuno. Esta plataforma web busca agilizar y digitalizar el proceso de búsqueda, elección y cierre de contrato a la hora de arrendar.

Según explican los emprendedores, la plataforma le brinda al usuario un catálogo de propiedades verificadas y actualizadas para que pueda elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades; también pueden agendar citas para conocer el inmueble, negociar el canon, aplicar y firmar el contrato todo 100% digital.

“En Aptuno lo que queremos es transmitir confianza al residente. Es decir, si ve una propiedad que se ajusta a sus necesidades pueda contactarse y saber que efectivamente está disponible, y no como pasa en muchos otros lugares que el inmueble publicado está arrendado hace dos meses. También le queremos dar las herramientas para que pueda hacer el proceso completo de una manera fácil y segura”, dijo Delgado.

Pero esto no es todo. Dada su experiencia en el mundo financiero y, claramente, a su desafortunada experiencia buscando viviendas para arrendar, Aptuno cuenta con una herramienta con la que prevé revolucionar este sector.

Tradicionalmente, se suele solicitar a los arrendatarios un codeudor con el objetivo de contar con alguien que se pueda hacer responsable en caso de que este registre una deuda con el arrendador. Esto, para muchos, puede convertirse en un trámite engorroso pues no todo el mundo accede a este tipo de favores.

Aptuno encontró solución para ello y busca eliminar a futuro por completo a esta figura. A través de un estudio de crédito diseñado por los socios fundadores, en el que se evalúa el perfil del arrendatario con base en sus movimientos financieros, la plataforma da una garantía al arrendador de que este tiene la capacidad de adquirir el compromiso con el arrendador.

“Estamos robusteciendo nuestro modelo de datos para entender más a profundidad el riesgo de las personas. Esto lo estamos haciendo basados en machine learning e inteligencia artificial”, explicó Delgado.

La plataforma se ideó en el 2019 e inició operaciones formalmente en abril de este año. Ha sido todo un reto, pues con el coronavirus su actividad se vio golpeada. Cuentan que no fue nada fácil, no se registraron inmuebles, algunos de los negocios que estaban a punto de cerrarse se estancaron y por el distanciamiento, las visitas a los inmuebles disponibles no se podían realizar.

Sin embargo, la solución ha sido bastante atractiva tanto que lograron cerrar una ronda presemilla de US$680.000 liderada por Magma Partners e inversionistas ángeles.

Según sus cofundadores, cuentan con un catálogo de más de 300 propiedades entre Bogotá y Medellín, así como más de 500 usuarios registrados propietarios que han recibido unas 100 solicitudes de arriendo. Actualmente tienen 30 empleados.

“Arrancamos contra la adversidad y estamos listos para cosas aún más difíciles. Los primeros dos meses nos retrasaron, pero estamos viendo una dinámica de mercado bastante interesante así que nuestra meta es trabajar duro, recuperar los meses complicados y demostrar que nuestra solución llegó para quedarse”, dijo Gómez.

Por ahora la plataforma se dedicará a facilitar el arriendo de viviendas, pero a futuro no descartan brindar la posibilidad de facilitar los procesos de alquiler de oficinas y locales.