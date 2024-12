Polémica por concejal que agredió a correazos a un joven en Santander

De otro lado, está la versión del concejal Rodolfo Rangel Suárez, quien asegura que esa noche estaba llegando a su casa después de trabajar y llevaba la vía cuando vio la motocicleta del joven en contravía. “El joven invade el carril realizando maniobras peligrosas en su motocicleta sin placas a altas horas de la noche (adicionalmente se encontraba violando el toque de queda decretado por la gobernación de Santander). Como no pudo seguir realizando las maniobras, pasa por mi lado donde y hace una serie de amenazas contra mi integridad”, asegura el concejal de la Alianza Verde.

Fabricantes de calzado: tienen permiso, pero no pueden volver a labores en Santander

Después de que habría recibido las amenazas, Rangel Suárez le informa a la comunidad y a las autoridades lo que ocurre, así activa “el plan de seguridad de nuestro barrio”, debido a que asegura que en los últimos días ha recibido señalamientos y amenazas por el plan de desarrollo del municipio que se está discutiendo en el Concejo.

“Intenté dialogar con el joven y le hice un llamado para que no realizara estas maniobras en la vías de nuestro barrio, lo cual no le gustó y alertó a un grupo de jóvenes que minutos después llegaron a seguir con las agresiones verbales, porque les había solicitado que cuidara su vida y la integridad de los demás habitantes. Al momento, vecinos al ver que me tenían rodeando, salieron a salvaguardar mi integridad, producto a los constantes actos de agresiones de estos jóvenes hacia la comunidad”, aseguró el concejal.