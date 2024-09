A horas de que Petro rectifique señalamientos contra Enrique Vargas Lleras, aparece denuncia del MinSalud a directivos de Nueva EPS

“(…)Se ha hablado recientemente de distintos hallazgos y el más relevante es el hallazgo financiero frente al ocultamiento de cerca de 5 billones de pesos en facturas que se encontraban engavetados y que no habían sido legalizadas al interior del sistema, que generan múltiples dudas frente a cómo fue el manejo oportuno, adecuado en materia financiera y en los estados y en los balances que se presentaban a la junta directiva año tras año de esta EPS; se realizó mediante una modalidad denominada ‘jineteo’ donde año tras año para lograr un balance financiero adecuado, al terminar el año se ocultaban las facturas del año anterior y se registraban como si fuesen del año siguiente, generando una disminución en el recurso económico inicial para la prestación de servicios de salud durante cada uno de los años llegando Ministerio de Salud y Protección Social”, se lee en el documento.

Según el denunciante, “el actuar de la junta directiva de la Nueva EPS S.A., conformada por los señores Enrique Vargas Lleras, Néstor Humberto Rodríguez, Noemí Sanín, Fernando Jiménez y Beatriz Emilia Muñoz, se presentó de forma presuntamente fraudulenta, puesto que, posiblemente, ocultaron, mediante su aprobación, facturas por valor del orden de los cinco (5) billones de pesos en facturas no legalizadas, situación que ha conllevado directamente a un déficit y crisis financiera de la misma EPS”.

Sobre el tema, Enrique Vargas Lleras le dijo a SEMANA: “Eso es falso, imagínese, cómo hace eso un miembro de junta directiva. Yo no tenía ordenación del gasto, no era funcionario de la administración, hacía parte de su consejo asesor donde uno da unos direccionamientos y se fijan políticas, pero no era parte del área administrativa de la Nueva EPS”.