“A mi hermano lo asesinaron, no fue un accidente, es hora de saber por qué lo hicieron”: habla hermano de Luis Andrés Colmenares

SEMANA: ¿Cómo tomó la decisión de la Corte Suprema de aceptar la casación del caso de su hermano?

JORGE COLMENARES (J. C.): Como familia estuvimos hablando, estamos tranquilos, felices. Sabemos que no es fácil que la Corte Suprema acepte un recurso de casación. Sin embargo, lo aceptó en el proceso de mi hermano Luis Andrés Colmenares. Esperamos que en la audiencia, los magistrados entiendan los argumentos de la Procuraduría y nuestro abogado, Jaime Lombana, y se confirme lo que muchos colombianos y nosotros sabemos: que mi hermano fue asesinado, pero queremos averiguar cómo pasó, qué ocurrió, qué saben al respecto Laura Moreno y Jessi Quintero.

SEMANA: ¿Ustedes insisten en que fue un asesinato?

J. C.: No solamente nosotros. En su momento, el tribunal también lo mencionó en otro proceso simultáneo cuando se dieron cuenta de que las fracturas no concordaban con un accidente, sino con un homicidio. Nos faltó en este proceso de Laura y Jessi que el tribunal también aceptara que existía el homicidio. Ahí empiezan las contradicciones. Un magistrado dice que hubo homicidio, otro que no, y la sala tomó una decisión. Sabemos que a mi hermano lo asesinaron, esperemos que la Corte Suprema de Justicia termine de confirmarlo.

Luis Colmenares y su hijo, Luis Andrés, Laura Jessi Quintero y Laura Moreno. | Foto: FOTO1. SEMANA/FOTO2,34: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: ¿Cuáles son las preguntas que la familia quiere resolver?

J. C.: ¿Quiénes causaron la muerte? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué escondieron tanto? ¿Por qué no permitieron que la familia sanara este lamentable hecho hace 14 años? Todos queremos saber cómo murió mi hermano.

SEMANA: ¿Esta decisión judicial revivió nuevamente en la familia la herida por la muerte de Luis Andrés?

J. C.: Más que revivir la herida, nos trajo un poco más de calma. Siempre era la angustia de saber si la Corte aceptaría la casación, si no lo haría, será que nos tenemos que conformar con las decisiones que tomó el tribunal en ambos procesos. Que la Corte haya tomado la decisión de aceptar la casación, claro, no es una decisión tomada, pero sí una luz de esperanza de que existe un recurso extraordinario que nos puede llevar a esa justicia por la que tanto hemos batallado. No se podrán anexar nuevas pruebas porque, simplemente, se toma lo que se presentó en primera y segunda instancia, sobre eso se sustentará el recurso de casación.

Luis Andrés Colmenares | Foto: Montaje con foto Tomada de X @lcolmenaresr / Redes sociales

SEMANA: ¿Cómo está su mamá?

J. C.: Hablamos este viernes sobre este tema. Mi mamá me comentaba que está tranquila, que siempre supo que la Corte Suprema revisaría el caso, que siempre mantuvo la fe, que confía en los magistrados. Y que si en dado caso la decisión de la Corte Suprema no es fructífera, no descansará hasta llegar a saber quiénes son los culpables de la muerte de mi hermano. Si bien la Corte Suprema es la última instancia de investigación frente al caso de Luis Andrés, ella buscará a organismos internacionales para esclarecer la muerte de su hijo.

SEMANA: ¿Ha vuelto a soñar con Luis Andrés?

J. C.: Soñamos con él, llegan recuerdos, hace un mes estábamos celebrando un año más de vida suyo, 23 de mayo. Fue una fecha muy fuerte, con mi mamá hablábamos al respecto, no sabíamos por qué este año nos había pegado tan duro el cumpleaños de Luis Andrés. Sí nos dio muy duro, fue un poco difícil, mucha nostalgia, tristeza, de pronto era preparándonos o avisándonos de lo que iba a pasar con la Corte Suprema. Es que siempre que sucedía algo con respecto al proceso de mi hermano, la familia soñaba, recordaba momentos.

Jorge Colmenares miércoles 14 de diciembre de 2016, en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. Foto: Carlos Julio Martínez/Semana | Foto: Carlos Julio Martinez Semana

SEMANA: ¿Se imaginó que 14 años después la muerte de su hermano siguiera sin esclarecer y sin dejar en paz a Laura Moreno, Jessi Quintero, Carlos Cárdenas, entre otros?

J. C.: Ellos gozan de su vida, algunos se casaron, otros tienen una familia constituida, todos son profesionales, han seguido adelante, mi hermano también tenía derecho a tener una familia, sus carreras, a casarse. Por lo menos, las familias de ellos pudieron verlos celebrar. Nosotros también teníamos derecho a verlo triunfar con todos sus proyectos y metas.

SEMANA: ¿Qué les dice a los responsables si leen esta entrevista?

J. C.: Por fin, después de 14 años tendremos la tranquilidad de saber qué fue lo que sucedió. Si nos hubieran dicho la verdad desde un inicio, no hubiéramos llegado hasta este momento. A mi hermano lo asesinaron, tiene más de siete heridas en distintas direcciones en el cráneo, tiene muestras de que no fue un accidente. Mi hermano fue asesinado. Queremos darle este descanso a mi hermano y poder cerrar como familia el momento de tristeza que hemos vivido.

SEMANA: ¿Cree que Laura Moreno, Jessi Quintero y Carlos Cárdenas tienen aún mucho que contar?