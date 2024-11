Alcaldes y gobernadores de la región centro del país ratifican su respaldo a la reforma del SGP. Piden mayor seguridad y recursos

Sin embargo, cada territorio tiene una petición particular. Desde el Tolima, su gobernadora, Adriana Magali Matiz, le reclamó al Ejecutivo que no haya más cafés para hablar de programas y, por el contrario, se pase a la ejecución; desde Caldas, el gobernador, Henry Gutiérrez, solicitó que se hagan ajustes al sistema de salud; a su vez, desde Quindío, Juan Manuel Gómez le pidió a la Casa de Nariño que deje de ver a los administradores locales como oposición; finalmente, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, le respondió a quienes aseguran que la reforma al SGP terminaría quebrando al Estado. Estos fueron sus aportes.

La alerta del Tolima

La construcción de caminos veredales, dijo la gobernadora, no debe estar en manos del Gobierno a través de Juntas de Acción Comunal, sino de las mismas regiones con los recursos que les giren. “Los gobernadores y alcaldes no estamos pidiendo esos recursos para burocracia, sino para inversión y para llegar a esa Colombia profunda de la que muchos hablan en Bogotá, pero que desconocen”.

Blindar a Caldas

Quindío pide transferencias

Como conclusión, Galvis le envió un mensaje al Gobierno nacional para que se hagan ajustes al sistema de salud. “Sí, estoy de acuerdo con la reforma, no en su totalidad, pero sí hacerle algunos ajustes. He escuchado a las IPS privadas pidiendo llamar a los interventores porque no tienen cómo pagarles a los médicos. Eso lo deja a uno sin saber qué camino coger. No está funcionando el sistema”, aseveró.