Alejandro Eder denunció al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por supuesta participación en política

“Las recientes actuaciones de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, en contra de mi candidatura me obligan a denunciarlo por participación indebida en política, proceso que he delegado en mis abogados el día de hoy. En varias ocasiones, Ospina se ha referido a mí y descalificando mi campaña. Inicialmente, en el programa que la alcaldía de Cali emite por el Canal Regional Telepacífico (Canal del Estado), parafraseando el nombre de mi movimiento y refiriéndose a mis actuaciones como candidato, en el que sugiere que no conozco la ciudad, que no la recorro y no la siento”, señaló el candidato Eder, a través de un comunicado.