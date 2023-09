Así va la carrera por la Alcaldía de Cali: Danis Rentería, del Pacto Histórico, es una de las sorpresas

“Mi papá solo podía enviar a uno de nosotros a realizar el bachillerato a Quibdó por cuestiones económicas, así que hizo una rifa y yo me la gané. En esa época la única opción que había, luego de terminar la secundaria, era ser maestro, policía o militar y en una redada me gané la segunda rifa (comenta entre risas), la de ser militar”.

“Estando en el Ejército llegué a Cali y comencé a estudiar derecho, pero luego me trasladaron a Arauca y para poder continuar estudiando tenía que practicar un deporte; fue así, como sin saber que tendría talento deportivo, me metí a practicar lucha olímpica y fui tan bueno que me vestí con la camiseta de la selección Colombia 10 años”, señala el hoy candidato.