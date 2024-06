Alejandro Gaviria estalla contra Petro por “calumniarlo” y advierte que su plan es la “aniquilación moral de sus adversarios”

Desde Suecia, el mandatario publicó un extenso mensaje en X, afirmando que el exministro Gaviria, “por dedicarse a atacar la reforma a la salud, dejó perder 1.5 billones destinados a la construcción de sedes de universidades públicas en el año 2023. Soy responsable de su nombramiento y me equivoqué”.

El Consejo de Estado justificó su decisión señalando que, aunque los altos funcionarios públicos también tienen derecho a la protección de su honra y buen nombre, Gaviria no pudo desvirtuar “la presunción de primacía de la libertad de expresión, que tiene una protección reforzada cuando se trata de un discurso político”.

Petro también arremetió contra la oposición, acusándolos de no querer “el fortalecimiento de la universidad pública y de sabotear la ley estatutaria de educación, lo que me aclara algo que parecía irracional: dejar perder los recursos para la universidad pública”.

Y advirtió que el presidente Petro “sigue en campaña”, y añadió: “las calumnias han continuado, sobre todo durante los últimos meses en la efervescencia del poder constituyente de manera temeraria, vehemente, el presidente Gustavo Petro me acusó de desviar recursos de la infraestructura educativa a otros propósitos”.

Y agregó: “El decreto en cuestión define el uso de los recursos públicos de la adición de 2023, que incorporó a su vez los recursos de la reforma tributaria aprobada por el Congreso en el año 2022, probablemente se cometieron errores, probablemente la priorización no fue la que quería el presidente son bien conocidos, los problemas de cooperación al interior del Gobierno Petro”

Por lo que afirmó que “el Consejo de Estado parece haber interpretado que la acusación del presidente fue una simple opinión, pero no fue así. Fue una fabricación de los hechos, fue una mentira, el derecho a la calumnia no puede prevalecer en Colombia. La aniquilación moral de los adversarios no puede tener vía libre. Impugnaremos la decisión del Consejo de Estado y pediremos la revisión del mismo por la Corte Constitucional”.