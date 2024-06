Álvaro Leyva arremete contra Juan Manuel Santos por decir que las FF. MM. pueden desobedecer a Petro: “Soberbia incontrolable”

Esta vez, el excanciller arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos, que en medio del debate asegura que no existe manera de interpretar el texto de lo acordado en La Habana para que este permita una Constituyente.

“Si a las Fuerzas Militares les dicen vayan y cierren el Congreso e impongan la convocatoria de una constituyente por fuera de lo que dice la Constitución, le van a decir a Petro, ‘no, señor presidente, eso no lo podemos hacer porque nosotros seríamos responsables, como lo sería usted, de violar la Constitución’”, dijo Santos en Noticias Caracol.

“ El ego, la soberbia incontrolable de Juan Manuel Santos lo están conduciendo a asumir posiciones que condenará la historia. Hoy sus caprichos lo han llevado a pedirle a las Fuerzas Militares a levantarse contra el jefe del Estado democráticamente elegido, si no se atiende su equivocado parecer”, publicó Leyva en su cuenta de X.

“Ha confesado públicamente el expresidente Santos que no conocía todos los textos del acuerdo de paz que él mismo firmó y sobre los que recayó una Declaración Unilateral de Estado de buena fe. No se da cuenta que su aplicación permite alcanzar la paz total”, agregó.

“La razón natural lo pide a gritos. Colombia: no más muertes, no más ríos de sangre. Paz es sinónimo de amor, de justicia social. La Paz no es contra nadie, se construye con todas y todos. Merecemos, merecen todos nuestros compatriotas una segunda oportunidad”, indicó.