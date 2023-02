Álvaro Uribe considera que los radicalismos y las tasas de interés congelarán la compra de vivienda | ¿Por qué?

Durante un evento del Centro Democrático, el expresidente de la República Álvaro Uribe se refirió al pánico presente en el país y el tinte ideológico frente a las tarifas de las tasas de interés.

Uribe estuvo presente en el foro ‘Las regiones vuelven al centro’, realizado en Fusagasugá, Colombia. Durante su intervención, aprovechó la situación para analizar lo que ha acontecido en los seis meses de Gustavo Petro como presidente de la Nación. Uno de los puntos que trató fue en torno al sector vivienda, el cual se verá afectado por las tasas de inflación, según dijo.

“A mí me parece muy difícil. Con el crecimiento de las tasas de interés, el pánico que hay en el país, la agudización de los radicalismos en el tema de la vivienda social”, indicó Uribe al explicar que esto se convertirá en una problemática seria. “Ustedes saben que la vivienda social necesita un crédito y uno con estos costos y desconfianza, y con estos enfrentamientos. Muchos de aquellos que los necesitan no lo van a pedir, porque no lo van a poder pagar”, agregó.

Fusagasugá



Preocupa el tema de vivienda social por algunas dificultades que se presentan hoy en el país, por ejemplo: el crecimiento de las tasas de interés. pic.twitter.com/LPuWZNwm6Y — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 21, 2023

Aparte, dio a conocer su punto de vista frente a la reforma a la salud, la cual fue radicada en el Congreso el pasado 14 de febrero: “¿Acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales mixtas, solidarias, la posibilidad que han tenido los colombianos de que la señora del hogar más pudiente económicamente acuda al mismo hospital y reciba el mismo beneficio de la señora del más humilde barrio de la gran ciudad o de la zona rural?”.

Presentación en la plaza pública de la reforma a la salud el pasado 14 de febrero. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

El exmandatario comparte la visión de que el sistema de salud efectivamente necesita ajustes para mejorar las fallas que tiene. Sin embargo, recalcó en que estas modificaciones no pueden poner en peligro la forma de cotización, puntualizando que se debe preservar la medida que la mayor parte del capital sea pagado por los empleadores y/o el Estado y no por los trabajadores.

También afirmó que hay que resolver la situación de la salud en las zonas rurales, explicando que el sistema no opera bien allí por la falta de infraestructura. “¿Acaso para resolver esos problemas no se puede hacer un acuerdo que mantenga el concepto del sistema actual que es mixto y solidario?”, manifestó Uribe.

El líder del Centro Democrático afirmó que el hecho de tener un sistema de salud público es un riesgo por las consecuencias que trae. Comparándolo con el modelo de Cuba, indicó que cuando el Estado maneja la totalidad de los recursos, los ciudadanos pierden la capacidad de quejarse y hacer valer sus derechos frente a las entidades públicas.

Luego del tema de la salud, Uribe se refirió a la transición energética. El exmandatario señaló que se debe lograr un acuerdo para que el país avance en su desarrollo y que en dicho diálogo debe estar plasmada una ruta que vaya de la mano con la autosuficiencia de capacidad exportadora en combustibles.

El reciente acuerdo comercial entre Colombia y Venezuela ha reactivado la polémica frente al gas natural. - Foto: Presidencia

“Faltan 15 millones de hogares, 15 millones de colombianos faltan por gas natural. Y el petróleo, el petróleo que se acabe como combustible, pero todavía no le han encontrado el reemplazo para la industria petroquímica, para la construcción”, afirmó el exmandatario. También indicó que Colombia no podía depender de países externos frente a la importación de gas natural proveniente de Venezuela.

El exmandatario consideró que es una inconsistencia que el sector que criticó fuertemente la dependencia de países latinoamericanos hacia las potencias hoy vea con buenos ojos que Colombia se vea sometida a Venezuela por el gas natural.

El expresidente Álvaro Uribe durante su intervención en Fusagasugá. - Foto: YouTube Centro Democrático

“Me preocupa mucho lo de Venezuela. En mi juventud siempre oí a la izquierda latinoamericana enfrentada a los fenómenos de dependencia. Fidel Castro, después de haber llegado con el triunfo de la Revolución cubana, empezó a hablar del imperialismo yanqui, que había que romper esa dependencia y esa dominación. Fue un discurso que se impuso en América Latina”, señaló el exmandatario.

Concluyó este tema al manifestar que “lo que yo no entiendo es que hoy las mismas tesis, las mismas voces que criticaron la dependencia latinoamericana de los grandes poderes mundiales, quieran someter a un país a depender en gas natural de otro. No puede ser que Colombia tenga que depender del gas natural de Venezuela”.