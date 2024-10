Antiguo secretariado de las Farc le pidió a la JEP que le acumulen todos los procesos en su contra y se expida una resolución

“La petición, básicamente, es que, ciñéndose a lo que está en el acuerdo, se agilicen los procedimientos, dando cuenta que se trata de una justicia especial para la paz, que se abrevien los tiempos en la medida en que nosotros hemos aportado verdad en cada uno de los macroprocesos en cada uno de los que hemos sido convocados a rendir las versiones libres voluntarias, que no se sigan adentrando en ese laberinto jurídico que los ha llevado a los microprocesos perdiendo el rumbo”, aseguró Lozada.

Otro de los planteamientos que hizo Lozada es que la Fiscalía pueda trasladar todos los procesos a la JEP para que haya un “cierre definitivo” de los casos judiciales. “Todo lo que contiene las investigaciones, los procesos, incluso las condenas contra quienes hicimos parte de la insurgencia de las Farc-EP”, aseguró Lozada, quien aclaró que la solicitud la hacen como excomandantes de las Farc y no como miembros del partido Comunes.

Los miembros del partido Comunes aclararon que hablan como excomandantes de la guerrilla y no como políticos. | Foto: API

Por su parte, Catatumbo aseguró que la JEP no es una justicia penal sino que es “transicional y especial”. Aunque habló de “reconstruir la verdad total”, hay temas del conflicto que no han sido aclarados y sobre los cuales las víctimas siguen esperando respuestas.

Catatumbo arremetió en contra de la JEP. “La JEP se ha ido desviando de sus objetivos iniciales, que es hacer la paz, cerrar el conflicto y hacer pedagogía para que Colombia no vuelva a pasar por una situación como la que pasó para poner punto final y para no repetir esta tragedia”, aseguró el excomandante guerrillero.

El senador del partido Comunes reclamó porque en siete años de creación de la JEP no se haya emitido una sentencia. “Porque se han puesto a abrir macrocasos y microcasos y así no vamos a terminar nunca”, afirmó.

Catatumbo dijo que supuestamente en el acuerdo se estableció que una vez firmado ese tratado, que la someterse a la JEP, el Estado renunciaría a la “persecución” penal. “Entramos en otra etapa. Nosotros ya cumplimos, hicimos dejación de armas, que íbamos a seguir delinquiendo, no lo hemos hecho, que no íbamos a contar la verdad lo hicimos”, aseguró Catatumbo, a pesar de que hoy en día hay miles de disidentes de esta guerrilla que han seguido cometiendo crímenes y que las víctimas consideran que no se ha contado toda la verdad.