Antonio Sanguino dice que Coalición de la Centro Esperanza ya no existe, a pesar de que la usaron para llegar al Congreso

El exsenador de la Alianza Verde Antonio Sanguino aseguró que la Coalición de la Centro Esperanza ya no existe. En un mensaje que le envió al nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le recordó que ambos hicieron parte de esa alianza con la que presentaron listas conjuntas al Congreso.

“Ministro Juan Fernando Cristo: con usted ayudamos a construir la coalición Verde Centro Esperanza, que se disolvió en mayo del 2022. No existe. No puede ser que quienes la atacaron sin piedad, quienes la sabotearon, o la abandonaron desde antes de la primera vuelta, ahora pretendan resucitarla para usufructuar los beneficios de la difunta. Usted lo sabe muy bien. No nos van a meter los dedos a la boca”, aseguró Sanguino.