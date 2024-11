Armando Benedetti baja de la nube al Petrismo para el 2026: “Me van a matar en la izquierda, no habría con qué reelegirnos”

Armando Benedetti no cree que Gustavo Petro busque para si mismo la reelección. En su entrevista con Yesid Lancheros, ni siquiera quiso hablar del tema. “No voy a responder una pregunta que no es ni siquiera hipotética. La Constitución no permite eso. No voy a contestar eso”. Y agregó algo que sorprendió: “Él a veces dice que está aburrido de ser presidente”.

El hasta ahora embajador en la FAO es uno de los personajes que mejor conoce el poder en Colombia. Ha estado cerca a los últimos presidentes del país, desde todas las orillas del espectro político. Sobre Petro dijo que no cree que esté agotado “porque es un líder y un dirigente y no se agota”. Sin embargo, que él cree “que la personalidad de él no encaja con esos protocolos y con todas esas liturgias del poder... Él es ensimismado. Es una persona que se abstrae. Por eso te digo, él no encaja en esas cosas de liturgia del poder, del día a día, etcétera. Pero él nunca ha dejado de lidiar el país”.

"Él es ensimismado. Es una persona que se abstrae. Por eso te digo, él no encaja en esas cosas de liturgia del poder, del día a día, etcétera. Pero él nunca ha dejado de lidiar el país”, dice Benedetti | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pero Benedetti sí habló de fondo sobre lo que ve para 2026. Y en el caso del petrismo no es nada prometedor. Ante la pregunta de si le ve madera a quien hasta ahora ha sido su jefe, el canciller Luis Gilberto Murillo, Benedetti respondió lo siguiente: “Hay madera para todo aquel que vaya por el centro. Lo que pasa es que existe una buena candidata, que es Vicky Dávila. Antes la derecha en nuestro país y en buena parte del mundo significaba fascismo, violencia; hoy la derecha significa familia, no a la dosis mínima, seguridad, familia, etcétera. Y hoy Vicky representa eso. Y creo que es la única candidata que realmente no tiene que ser postiza para ayudar a ese tipo de frente o a ese tipo de ideas que son las que hoy están ganando las elecciones en todas las partes del mundo”.

Vea la entrevista con Armando Benedetti

Aseguró que “no solamente en Estados Unidos, viene pasando en Europa desde hace diez años para acá. Ya está la Meloni, en Italia, que, entre otras cosas, también ejercía el periodismo. O sea que esa candidata es muy fuerte. Ya tendrá que ver cómo se organiza de verdad, porque lo más importante y lo más difícil en una campaña es la organización. Además, ella ha recogido todo lo que tiene que ver con la oposición, lo que dejaron Vargas Lleras, Uribe, todos los demás desaparecieron”.

María José Pizarro, Susana Muhamad y Gustavo Bolívar | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y agregó: “yo creo que la izquierda, diferente a lo que la gente piensa, no tiene mucha opción. Pero ojo con este análisis. Petro, hoy en día, tiene el treinta y pico por ciento, eso en plata blanca son más o menos siete millones de votos. O sea que si hay un cabeza a cabeza, 43-40 por ciento, 46-42 por ciento, Petro termina definiendo quién es el presidente de la república”.

Benedetti asegura que lo que viene en la campaña es que “todos los inteligentes candidatos van a tratar de jugar a ser el centro para recoger esas ideas que se dicen en la derecha y no pelear con la izquierda”.

Y a la izquierda no le ve tantas posibilidades con los candidatos que suenan en este momento. En unos escenarios de segunda vuelta, en el que él está seguro estará Vicky Dávila, a las fichas del petrismo las ve perdiendo. Por ejemplo, de Gustavo Bolívar dijo: “Espero que no sea candidato. Vicky le mete 8-2″. Y si fuera María José Pizarro, quizás la más cercana al corazón del presidente, aseguró: “Gana Vicky”. Benedetti aseguró que a él le “gustaría que en la izquierda se lanzara Susana Muhamad”. Sobre ella dijo que tendría algún chance, depende de la campaña que haga.

"“Lo veo tuiteando y fregando la vida” | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA