Juan Fernando Petro se despacha en SEMANA contra Francia Márquez y habla de la salida de Laura Sarabia. No deja títere con cabeza

En entrevista con SEMANA , Juan Fernando Petro no dejó títere con cabeza. El hermano del presidente habló del círculo que rodea al primer mandatario y cuestionó que tantas personas de la política tradicional tengan injerencia hoy en el gabinete. “Ese es el problema de las estrategias políticas, el problema de haber caído en esa estructura de poder que necesita la clase política, eso implica favores políticos. Para mí, eso no es conciencia social, es aberrante que tengamos que tomar decisiones cediendo posiciones de conciencia”, dijo.

A Roy Barreras sí lo rechazó de plano. “No. Me gustaría que al Gobierno llegara gente limpia, no políticos”. De Juan Fernando Cristo, por otro lado, dijo: “Ha dado resultados como estratega político, ha logrado cosas, pero no creo en personas que han estado en el centro del poder ejecutando medidas que en otros gobiernos han ido en contravía de lo que defendemos. ¿Por qué ahora lo van a hacer?”.

Pero quizá con quien fue más duro fue con Laura Sarabia y Francia Márquez. De la primera, dijo que está seguro de que se irá del Gobierno y que ha generado un mal ambiente en Palacio de Nariño. “Mucha gente se me ha acercado porque soy el hermano del presidente, veo que hay personas que tienen muy buenas ideas que el presidente debería conocer, pero no pueden pasar de su oficina. No sé por qué no se las cuenta. No sé con qué intereses, cuáles son las razones o motivaciones, no conozco su filtro mental para decidir qué pasa y qué no”, aseguró.