Así fue la condecoración de Francia Márquez en Harvard: “Quiero desearle a Kamala Harris éxitos en su campaña presidencial”

Francia Márquez pronunció un discurso en el que no solo resaltó sus raíces, sino que aprovechó para sacar pecho sobre los logros de su rol en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“En esta oportunidad quiero desearle a la vicepresidenta Kamala Harris éxitos en su campaña presidencial. La invito a visitar a Colombia para seguir construyendo juntas nuevas rutas de libertad. Vamos para adelante, que el pueblo no se rinde, carajo”, dijo Márquez Mina.

“Estas palabras han sido siempre una inspiración para mí y, me han permitido vencer obstáculos y adversidades para llegar a este momento de mi vida. Este lugar que hoy ocupo también es producto del legado de mis abuelas y mi madre. Ella es una mujer partera que con su sabiduría ha ayudado a construir una senda de libertad. De ella heredé el coraje, el talante y la valentía. De ella aprendí que no importa las veces que me caiga, debo siempre levantarme con dignidad”, dijo la vicepresidenta.