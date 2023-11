Así reaccionó Alfredo Saade, que se acaba de quedar sin puesto en el Gobierno, por mercado de $30 millones para Gustavo Petro y Francia Márquez

Alfredo Saade, excandidato a la Alcaldía de Cúcuta y ex precandidato presidencial | Foto: Esteban Vega

Dentro de las órdenes del decreto se creó el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, entidad que se iba a encargar de “gestionar el recurso hídrico en el territorio del departamento de La Guajira y la reducción de la vulnerabilidad de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo con relación a la falta de acceso al agua de la población”. Al tumbarlo, la Corte Constitucional también anuló el nombramiento de Alfredo Saade, pastor cristiano y ex precandidato presidencial, como director de la entidad.

Ahora bien, mientras el alto tribunal se pronunciaba y tumbaba su designación, el ex precandidato presidencial, exaspirante a la Alcaldía de Cúcuta escribía a través de la red social X, otrora Twitter, por cuenta de la denuncia según la cual el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez se gastaron 30 millones de pesos en comida a la que le impusieron impuestos a los colombianos con el pretexto de que no eran saludables.

“ 30 millones en 3 meses, menos de 10 mil dólares. No seamos tan pendejos . Pero calladitos con el robo de 500 mil millones de la comida de los niños. Calladitos con el robo de los 70 mil millones abudineados y súmele”, aseguró Saade a través de su cuenta en X.

El primero de noviembre pasado, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una férrea defensa al cobro del impuesto, el cual se desprende de la ponencia reforma tributaria de su gobierno. “Esto no es para recoger dinero suyo, esto es para que usted escoja alimentos saludables y mejore el estado de salud del pueblo colombiano”, trinó Petro.

“Se me ocurrió a mí, con mi equipo, preguntarle al Departamento Administrativo de Presidencia qué es lo que come el mitómano, hipócrita y mentiroso de Gustavo Petro, así como la engañadora de Francia Márquez. ¿Qué es lo que ellos comen que tanto les recomiendan a los colombianos cuidar su salud? Me respondieron el derecho de petición, ¿sabe cuánto da la lista del mercado de Gustavo Petro? 30 millones de pesos”, cuestionó el congresista.