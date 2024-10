Así respondió Gregorio Eljach cuando le preguntaron si será un procurador de bolsillo

La elección de Eljach como jefe del Ministerio Público era inminente y diversas voces políticas lo cuestionaron por su cercanía al gobierno del presidente, Gustavo Petro. Por eso, en la entrevista con SEMANA fue consultado por dichas críticas. “Yo sé que el presidente de la república es un hombre muy respetuoso de la legalidad y de la legitimidad, y también es muy respetuoso de las personas, como yo lo soy también. En ese terreno confluimos. ¿De bolsillo quiere decir que lo van a manipular? Eso no es posible. No seré un procurador de bolsillo, y quienes me conocen saben de mi carácter, de mi entereza y de mi verticalidad. Quienes quieren descalificar una posible gestión, pues esperemos a ver cómo se comporta el nuevo procurador y su equipo para que respondan ellos esa pregunta. Eso lo dicen quienes no me conocen. De tal manera que, como mi mamá me enseñaba en Popayán con mis tías Pacheco, al bagazo, poco caso. Adelante, que el deber nos espera”.