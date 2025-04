Jorge Enrique Robledo “raja” la gestión de Gustavo Petro y le augura una derrota en la consulta popular: “Es bastante charlatán”

SEMANA: Usted ha dicho que Petro siempre mete cañazos. ¿La consulta popular se hará?

JORGE ROBLEDO: Tengo serias dudas, no tanto porque Petro se corra, como pasó cuando se inventó el cuento de la constituyente, sino porque no han presentado nada al Senado. Pero creo que no tendrá éxito, porque le puede suceder que la plenaria del Senado no le apruebe ese trámite. Además, después viene una cosa muy dura y es que esa consulta tiene que superar un umbral, que es muy alto, son más de 13 millones de votos, y ni Petro ni ningún presidente de Colombia ha sido capaz de hacerlo. Hay una cosa que Petro oculta, porque no es que, si se aprueba la consulta, lo que se apruebe quede automáticamente convertido en ley de la República. Eso tendría que convertirse en proyecto de ley, y ningún congresista está obligado a votar una cosa con la que no esté de acuerdo. Aquí hay mucha más demagogia que otra cosa. Es un tema calculado por Petro para mover sus fuerzas, llenarlos de entusiasmo, rabia y ese tipo de cosas en las que él es experto.

SEMANA: Eso es importante. ¿La consulta no es vinculante?

J.R.: No. Esas preguntas, si se aprueban, hay que convertirlas en proyecto de ley. Y mi experiencia me dice que no se puede obligar a un congresista a votar una ley con la que no está de acuerdo.

SEMANA: ¿Será que el Senado niega la consulta?

J.R.: No están obligados a aprobarla. La mayoría del Senado puede votar que sí se haga la consulta, pero también podría votar que no sin problema. Eso pasa en todos los Congresos del mundo.

SEMANA: El presidente Petro habla como si el Congreso tuviera la obligación de aprobar todo lo que envía al Legislativo.

J.R.: Ese es uno de los mayores desenfoques de Petro. Él sabe que eso no es cierto, pero, como es astuto, pues monta el cuento de que él es el presidente y que los congresistas tienen que votar como a él se le dé la gana. No, en Colombia hay democracia, y las ramas del poder se deben respetar. Petro habla mucha paja, carreta y cuentos. Petro y los petristas tienen que ser serios. Cuando un presidente se impone por la fuerza sobre el Poder Legislativo, lo que empieza a aparecer es una dictadura, no una democracia. Lo demás es charlatanería y amenazas inaceptables que no le podemos aceptar ni a Petro ni a ningún presidente de la república.

Jorge Enrique Robledo, dice que, en general, cualquier idea de cambio va a quedar mucho más difícil en Colombia después de este mandato. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿El presidente Petro es un charlatán?

J.R.: Gustavo Petro es bastante charlatán y aprovecho para invitar al petrismo a que escoja algún senador, por ejemplo, y hagamos un debate sobre el Gobierno de Petro; hacemos un balance. Estoy seguro de que pierden el debate. Este es un Gobierno que salió tan malo o peor de lo que yo me imaginé. Si usted mira el número de arrepentidos, todos los días aumenta.

SEMANA: ¿La consulta realmente es pensando en los colombianos o con miras a las elecciones de 2026?

J.R.: En las elecciones. Petro no es un genio como él cree, es bastante mediocre a mi juicio, pero tampoco es bobo. Es evidente que esta es una astucia de Petro, como otras tantas. Recuerden que duró un año hablando de la constituyente. En este momento quiere mover a la gente, engatusarlos, echarles cuentos de que ahora sí en esa consulta va a poder hacer lo que el Congreso no le permitió. Eso es paja, es solamente una manera de hacer política. Y digamos que se aprueba la consulta; en 2026 ningún congresista votará nada porque ya están de salida. La consulta de Petro es para hacer política.

SEMANA: Hablando de 2026, ¿la izquierda queda afectada por el Gobierno Petro?

J.R.: En general, cualquier idea de cambio va a quedar mucho más difícil en Colombia después de este mandato. El cuento de que Petro es de izquierda es una discusión que hay que tener, y yo lo dije en el libro que acabo de publicar, en el que el último capítulo se titula con interrogación obligatoria: ‘¿Y Petro sí es de izquierda?’. Me hago esa pregunta, porque en las relaciones militares internacionales está en la misma posición de los Gobiernos anteriores. En los temas centrales de la economía, como la industria, el agro, la producción agropecuaria y el desarrollo científico del país, Petro es calcado de los presidentes anteriores. Petro siempre ha sido neoliberal. Petro se opuso, siendo senador del Polo, a que nos opusiéramos a los tratados de libre comercio. Es que hay unos que lo conocemos muy bien.

SEMANA: ¿La reforma a la salud saldrá adelante?

J.R.: No estoy al tanto de cómo está el Congreso por dentro, pero es bien probable que no le aprueben esa reforma, entre otras cosas, porque la verdad es que no resuelve los problemas de la salud. Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo están tirándoselas de ciegos para no ver que no alcanza la plata de la UPC. Yo he estudiado eso de verdad, sé de qué estoy hablando. Aquí hay un problema que es de fondo y eso explica lo que está pasando actualmente. Mire lo que hicieron con la salud de los educadores; eso es un desastre, y los colombianos están sufriendo por no poder acceder a la salud.

El exsenador Jorge Enrique Robledo asegura que ve muy difícil que se reelija el proyecto político de Petro, dado que el presidente se ha equivocado mucho. | Foto: Semana/Presidencia

SEMANA: ¿Petro les ha cumplido a quienes votaron por él?

J.R.: No, yo creo que en general no. La verdad es que es muy poco lo que ha cambiado. En Colombia cambiaron los pasajeros de los carros oficiales, porque ahora la burocracia del Estado está llena de petristas. Inclusive, leí que se sientan en una silla y no trabajan.

SEMANA: ¿A Petro le alcanzará para reelegir su proyecto político?

J.R.: Lo veo muy difícil porque se ha equivocado demasiado y en este próximo año sí que se va a equivocar. Los errores de Petro va a tocar moverlos en tractomulas porque no van a caber en trenes y eso le va a golpear su candidatura. Y porque tienen otro problema que es muy grave: Gustavo Petro no puede ser candidato. Así que no veo a nadie del petrismo que no sea mediocre.

SEMANA: ¿Ni Gustavo Bolívar ni María José Pizarro?

J.R.: Mire lo que le pasó a Bolívar en Bogotá, donde quedó de tercero. Él no es un buen candidato.

SEMANA: Y el denominado centro, ¿cómo está?

J.R.: No me gusta mucho eso de centro, porque no sé qué quiere decir, pero en mi caso estamos con Dignidad y Compromiso junto con Sergio Fajardo. No vamos a respaldar a un candidato petrista, pero tampoco vamos a respaldar a un candidato de los jefes políticos de los Gobiernos anteriores. Con Fajardo queremos ser capaces de crear una coalición que no sea ni petrista ni de los mismos con las mismas.

Jorge Enrique Robledo dice que no le pasa por la cabeza ser presidente de la República de Colombia. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿Usted tiene alguna aspiración política?

J.R.: Hay gente muy generosa que me dice que repita la candidatura a la presidencia, pero con toda franqueza, y lo digo aquí, no se me pasa por la cabeza ser presidente de la República de Colombia. Me siento muy bien representado por Sergio Fajardo, quien lo está haciendo supremamente bien.

SEMANA: ¿Y al Senado?

J.R.: Me han dicho que entonces me vaya para el Congreso, pero lo estoy pensando y no tengo una decisión tomada. Aunque eso me atrae más, porque, habiendo congresistas que respeto demasiado, lo predominante en el Congreso de Colombia es la mediocridad en estos tres años.

SEMANA: ¿Pero sí le gustaría?

J.R.: Lo estoy meditando. A mí no me fue mal en el Senado y creo que hice contribuciones positivas.

SEMANA: Bueno, ¿en la derecha cómo ve las cosas?

J.R.: Hay que esperar a que las fuerzas del establecimiento definan. Los anteriores Gobiernos lo hicieron muy mal y eso fue lo que recibió Petro, él va a entregar el país más deshecho todavía. Allá van a tener muchas dificultades, los veo muy divididos y no será fácil que salgan a vender el cuento de que es que todo estaba perfecto hasta el último Gobierno.

SEMANA: Claudia López se mueve por todo lado. ¿En qué espectro está ella?

J.R.: Hay que esperar a que ella se ubique, porque falta mucho.

SEMANA: ¿Le ha ido tan mal a Petro en el Gobierno?

J.R.: Sí, está muy grave. Muy equivocado y sistemático en la equivocación. Es una cosa realmente sorprendente. La diferencia está en que nunca había tenido tanto poder y está como loco con el poder. Se la pasa viajando y es paja que es un líder mundial.

SEMANA: ¿Ha visto los consejos de ministros?