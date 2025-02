Jorge Robledo se va de frente contra el presidente Petro por su discurso en Ubaté sobre el TLC con EE. UU.: “Engaña y miente”

Las reacciones al discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, en el municipio de Ubaté sobre el TLC con Estados Unidos, siguen encendidas en diferentes sectores políticos, que no solo lo consideraron como “la mayor imbecilidad”, sino que también lo tildan de mentiroso.

También destacó, en un mensaje a través de las redes sociales, que Petro “en su programa a la Presidencia en 2018, no incluyó que renegociaría los TLC. En su programa a la presidencia de 2022 sí puso que renegociaría los TLC y a la semana de posesionado hizo que su ministro de Comercio anunciara que ya no habría renegociación”.

Mencionó que “su comentario en Ubaté sobre Trump y el TLC es un comentario calculado para engañar a los colombianos que no tienen suficiente información”. Por eso señaló que “uno los peores aspectos de la personalidad de Petro es que no vacila en engañar, en especial a las gentes sencillas, no petristas y petristas. Hipocresía y cinismo politiquero”.