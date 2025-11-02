Jorge Enrique Robledo arremete contra Gustavo Petro por aumento en los precios de la gasolina: “En Bogotá vale más que en Miami”

Una fuerte crítica lanzó este fin de semana el exsenador y precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por el alto precio de los combustibles en Colombia.

Robledo fue claro en exponer que a la llegada de Gustavo Petro al poder, el 7 de agosto de 2022, el precio de la gasolina rondaba los 9.300 pesos, mientras que hoy, tres años después, está en 16.000 pesos.

“En Bogotá vale más que en Miami. Y todo, porque Petro les clavó impuestos ocultos a los colombianos, incluso a quienes no tienen carro. Así golpea a transportadores, productores y consumidores por igual”, señaló Robledo.

Según las cuentas del precandidato presidencial, los 16.000 pesos que cuesta el galón de gasolina en Colombia equivalen a cerca 4,22 dólares, con el cambio actual a 3.800 pesos, mientras que en Miami está a 2,88 dólares.

“Allá son más adinerados y no existe un Ecopetrol, que permite en Colombia, sin pérdidas, venderla más barata que en Estados Unidos. Lo que hace Petro entonces es engañando”, destacó el excongresista.

Así golpea a transportadores, productores y consumidores por… pic.twitter.com/Bl5Oi8XXUF — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) November 1, 2025

La declaración de Robledo se dio a través de una publicación en las redes sociales, donde varios internautas le preguntaron a Grok, la inteligencia artificial de la plataforma, si era cierta la diferencia en los precios.