Jorge Enrique Robledo le recuerda a Petro que no tiene “corona” por “descarada violación” de la ley que estaría cometiendo

El exsenador Jorge Enrique Robledo le lanzó un nuevo dardo al presidente Gustavo Petro por la forma en la que, según él, estaría interviniendo en política.

Esta no es la primera vez que al jefe de Estado se le acusa de esta práctica, ya que han sido varios sectores políticos y sociales los que le han pedido mesura y respetar la ley, de cara a lo que serán las elecciones del 2026.

A través de su cuenta de X, Robledo aseguró que hoy en día el máximo mandatario está pensando es en lo que serán los comicios del otro año, algo que quedaría reflejado en varias de sus intervenciones y hasta publicaciones en las redes sociales.

“Como se sabe, es una descarada violación de la ley que Gustavo Petro ande en campaña electoral para las elecciones del 2026″, escribió.

Por ello, le hizo un llamado a las autoridades competentes de vigilar esto y que tomen las medidas necesarias, ya que desde su visión, esto es una “forma de corrupción electoral” y, por lo mismo, deben proceder.

De igual manera, en su mensaje le recordó al presidente que, más allá del cargo en el que se encuentra, no tiene ningún beneficio y debe respetar la ley como cualquier colombiano.

“Aunque Petro crea que tiene corona, lo cierto es que no la tiene”, finalizó la publicación.