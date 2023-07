Atención: CNE citó a Armando Benedetti y a Laura Sarabia para ser escuchados sobre financiación de la campaña Petro

Otros ‘errores de digitación’: el 40 % del gabinete del presidente Gustavo Petro no reporta bienes y conflictos de interés

Contexto: Otros ‘errores de digitación’: el 40 % del gabinete del presidente Gustavo Petro no reporta bienes y conflictos de interés

Como se recordará, en las conversaciones entre Laura Sarabia, quien era la jefe de gabinete del Gobierno, y el entonces embajador Armando Benedetti, el exfuncionario da detalles de lo que fue la entrada de dinero a la campaña. “Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan” , le dice en un momento, en medio de reclamos.

El entonces diplomático, además, le lanzó la advertencia de que estaba dispuesto a contarlo todo: “Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.