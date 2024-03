Atención: esta tarde está citada la reforma pensional en la plenaria del Senado. Hay reclamos porque se habría movido la agenda

El Gobierno no ha logrado tener unas mayorías holgadas hasta el momento y varios han criticado que algunos senadores de oposición le hayan hecho el juego al Gobierno conformando el cuórum. Otros senadores han decidido salirse del recinto para no votar.

Según el congresista del oficialismo, el sistema pensional hay que modificarlo porque solo uno de cada cuatro adultos mayores tiene pensión. “Toda familia colombiana tiene padre, una madre, un abuelo que no recibe ni el bono pensional. Y cerca del 30 % de los adultos mayores vive en condición de pobreza, muchos en habitabilidad en calle. ¡Que el Senado escuche lo que dicen nuestros abuelos en las calles!”, pidió Racero.

Por su parte, desde la oposición se han mostrado en contra del proyecto. Desde Cambio Radical dijeron que el proyecto no es “conveniente” para el país. ”No corrige problemas estructurales, de cobertura, de acceso ni de déficit pensional. Tampoco tiene ninguna propuesta que involucre la formalización laboral. La propuesta del Ministerio del Trabajo no nos convence, no es la adecuada. Incluso el mismo Gobierno ha dicho que esta reforma pensional es cortoplacista. Por eso como bancada nos retiramos del debate”, aseguraron desde la colectividad.