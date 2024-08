Otty Patiño, comisionado de Paz, responde al ELN y descarta que sea retirado de la lista de Grupos Armados Organizados

Las conversaciones de paz con el ELN están estancadas desde mayo y no ha sido posible reanudar el diálogo, a pesar de los llamados del Gobierno Petro y de los países garantes y acompañantes.

Sin embargo, el comisionado de Paz, Otty Patiño, respondió a esa petición que se viene haciendo desde hace unos días y señaló que no ve un ambiente para hacerlo.

José Félix Lafaurie estalla contra el ELN y le pide a Gustavo Petro suspender los diálogos de paz: “Esto no está saliendo bien”

Contexto: José Félix Lafaurie estalla contra el ELN y le pide a Gustavo Petro suspender los diálogos de paz: “Esto no está saliendo bien”

En diálogo con RCN Radio, el funcionario del Gobierno Petro explicó que para cumplir la petición del ELN se debería tramitar una ley en el Congreso de la República y que en este momento no ve ambiente positivo para tramitar una iniciativa en ese sentido.

“Es suficiente lo que ya se ha hecho en considerarlos un GAO al margen de la ley , que es de alguna manera lo que lo caracteriza como un actor político. Llamarlos un grupo armado rebelde, o cualquier otra denominación, significaría algo que depende del Congreso y no del presidente de la República”, dijo en dicha conversación con la emisora.

“La única persona que me orienta y que orienta a la política de paz en general es el presidente de la República. Los Estados Unidos no asisten a ninguna de las mesas en calidad de garantes y, aunque existieran en calidad de garantes, los facilitadores tampoco me podrían dictar órdenes a mí”, dijo.