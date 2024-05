Autor de libro del llamado “estallido social” cuenta el propósito de esas marchas: “Fue una indignación social instrumentalizada en lo electoral”

J.S.A.: Dos cosas importantes, por eso el libro se llama ‘Conversaciones en el llamado estallido social’, porque creo que en la sociedad colombiana no hay un consenso alrededor de que eso haya sucedido durante las manifestaciones del año 2021. Merecemos la oportunidad de abrir la conversación sobre qué fue lo que pasó, porque tampoco podemos permitir que nos impongan relatos cuando la gente no está de acuerdo con ellos o cuando hay dudas o voces encontradas. El libro es un llamado a la reflexión, al diálogo y a la conversación sobre qué fue lo que pasó en ese momento en el país y por eso lo denomino así, como una manera de abrir esa conversación.

J.S.A.: Tenemos una gran cantidad de personas que por unas cargas históricas y por unos problemas desatendidos en la sociedad colombiana hubo mucha gente que tenía una indignación válida, sumado a los efectos sociales que generó la pandemia. También sería muy ingenuo de nuestra parte no observar que ahí también había políticamente estructurado esperando una ebullición social como sociedad para manipular ese momento del país y convertirlo en una agenda electoral, esto, sumado a que esa voz de los jóvenes, de personas que estaban indignadas, fue infiltrada por grupos armados ilegales en busca de desestabilizar un Gobierno legítimamente elegido. Al final esa mezcla entre interés político e infiltración de la violencia terminó disminuyendo lo que realmente era importante, que eran las voces de los jóvenes y la voz de las personas que realmente querían decir cosas sobre ese momento del país, por eso nosotros hicimos un diálogo tan abierto y tan amplio para poder evitar que sucediera esa disminución de la voz de las personas que estaban indignadas socialmente y que pudiéramos convertir esas diferencias en oportunidades de desarrollo.

J.S.A.: En el libro hay un capítulo completo que explica las características de esta manifestación social. Creo que hay una parte fundamental y es que la violencia fue también protagonista del escenario. Esa violencia generó dos elementos: el primero es que ciertos sectores de la sociedad colombiana corrieron el imperativo moral de que la violencia es una forma de accionarlos políticamente. Eso nunca debería sucedernos como sociedad. Y el primer fenómeno es el elemento de la primera línea, que proviene de conversaciones y de modelos de diferentes países, pasando por Chile, Ecuador y que llegó a Colombia, pero con unas dinámicas sociales totalmente diferentes que trajeron al país en aras de generar desestabilización, pues fue rápidamente infiltrado por grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc y esa infiltración le arrebató a los jóvenes una voz legítima de indignación que ellos tenían y de conversación en ese momento alrededor del país. Sí hubo violencia, y eso terminó desviando la conversación, y poniendo los parámetros sobre otros contextos. En ese momento ya no hablábamos de los temas que los jóvenes nos estaban pidiendo, sino que se comenzó a hablar sobre si era válido o no el uso de la violencia a través de este tipo de grupos para manifestarse socialmente. La conversación era si debíamos tener o no diálogos con la primera línea, cuando lo importante era lo que los jóvenes orgánicamente nos estaban diciendo en el territorio y eso lo pasaron como a un segundo plano, por eso el Gobierno decidió abrir un diálogo gigante para poder decantar lo que era violencia y de otro lado lo que eran personas y jóvenes que realmente estaban planteando diferencias.