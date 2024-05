“No entiendo por qué Petro necesita una marcha que lo valide como presidente”, Paloma Valencia lanza dardos al mandatario

No obstante, varios sindicatos y otros sectores sociales inmediatamente manifestaron su desacuerdo a la convocatoria del presidente Petro, señalando que el Gustavo Petro no puede tomarse el 1 de mayo, pues ese es el “día del trabajador y no de Petro”. Adicionalmente, los sindicatos afirmaron que deben seguir conservando su autonomía e independencia.