“Avance 0 %”: Germán Vargas hace un recuento de las obras que prometió Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras sigue hablando sobre la infraestructura vial en Bogotá, culpando al exalcalde Enrique Peñalosa por los retrasos en algunas obras. Por esto, el líder natural de Cambio Radical hizo un crítico recuento de las obras de su última gestión en la ciudad.

En total, Vargas Lleras hizo una lista de nueve obras con retrasos, la mayoría aún sin licitar y calificadas por el exvicepresidente como “avance 0 %”.

“1. Anillo norte Autonorte, calle 170 al occidente, longitud 8,5 km, no fue licitada, avance 0 %. 2. Anillo norte carrera 7, calle 170 al norte, longitud 8,5 km, no fue licitada, avance 0 %. 3. Anillo norte Avenida Boyacá-Low Murtra-Guaymaral, calle 170 al norte por la Reserva van der Hammen, longitud 7,4 km, no fue licitada, avance 0 %”, trinó el jefe de Cambio Radical.

Vargas, que también se desempeñó como ministro de Vivienda, agregó otras tres obras sin licitar y sin avances: “4. Avenida Centenario, desde Avenida de las Américas al occidente intersectando la carrera 68, Avenida Boyacá, carrera 100, carrera 116, carrera 129, hasta Río Bogotá, longitud 13,6 km, no fue licitada, avance 0 %. 5. Avenida Mutis, desde la Circunvalar oriente hasta la Concesión Devisab al occidente, pasando por el Humedal Jaboque, longitud 18,2 km, no fue licitada, avance 0 %. 6. Avenida Suba a Cota calle 170, desde los cerros orientales hasta el Río Bogotá pasando Cerro La Conejera y la Reserva Van der Hammen hasta el Río Bogotá, longitud 11,6 km, no fue licitada, avance 0 %”, publicó el exvicepresidente en la red social.

Mencionó también un tramo de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur, que si bien presenta avances, fue contratada tres años después de que finalizara la alcaldía de Peñalosa.

“7. Avenida ALO, Soacha a la Autonorte, ahora son 3 sectores, siendo el más avanzado el de la ALO Sur desde Chusacá hasta la calle 13, que solo pudo ser contratado por la ANI en enero de 2022, tres años después de que Enrique Peñalosa terminara su segunda alcaldía”, agregó Vargas.

Finalmente, cerró con otras dos obras que no presentan progreso: “8. Troncal Avenida Boyacá, desde Yomasa hasta Portal Tunal, pasando por la Reserva van der Hammen, longitud 39,6 km, no fue licitada, avance 0 %. 9. Avenida Ferrocarril del Sur, desde Bosa a la carrera 3, longitud 12 km, no fue licitada, avance 0 %”.

Aparte de los proyectos viales, el exvicepresidente mencionó que tampoco se iniciaron obras del cable aéreo que conectaría a Bogotá con La Calera: “¿O dónde está? Otra de sus ilusiones que nunca se concretó”.

Incluso, aseguró que “lo mismo pasó con el POT de Enrique Peñalosa, el cual nunca entró a regir”.

Cada vez más voces postulan a Germán Vargas como posible candidato a la Alcaldía de Bogotá. El último fue Roy Barreras, senador del Pacto Histórico, quien aseguró haber sido “objetivo” con su apreciación.

“Que no me fusilen mis compañeros en el Pacto, pero ⁦Germán Vargas Lleras podría ser un gran alcalde para Bogotá. La objetividad y el equilibrio en los juicios debe primar sobre las antipatías”, expresó Barreras de manera elogiosa sobre el jefe natural de Cambio Radical.

El comentario del presidente del Senado se dio a propósito de la columna que publicó Vargas Lleras este domingo en el periódico El Tiempo, titulada Presos en Bogotá, en la cual se refiere a la dificultad para movilizarse en la capital del país.

No obstante, Barreras aprovechó el comentario elogioso para lanzar una dura pulla a Vargas: “Habría que ver si alguien le inyecta sensibilidad social y una pizca de humanidad”.