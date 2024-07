Bancada del Pacto Histórico respalda por unanimidad la candidatura de Jaime Raúl Salamanca a la Presidencia de la Cámara

El representante por Boyacá, quien es cercano al gobernador Carlos Amaya, fue nominado oficialmente a ese cargo el miércoles en un comunicado que contó con la firma de 8 de los 15 representantes de la Alianza Verde. Sin embargo, desde la Centro Esperanza aseguran que esa decisión no es solo de los verdes, sino de toda la coalición.

“Es un mensaje, no solamente de unidad para el Partido Verde, sino también darle un mensaje de confianza a la Cámara de Representantes para que no sean las agendas personales las que primen en las decisiones de la designación o estas dignidades, que no se caiga en un ambiente hostil ni una especie de superioridad moral de liderazgos que a veces son tan personales con agendas tan marcadas de que ponen en riesgo la dinámica de las responsabilidades en la Cámara”, sostuvo el representante Alfredo Mondragón.