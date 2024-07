POLÍTICA

Ala petrista de la Alianza Verde dice que Jaime Raúl Salamanca será candidato único a la presidencia de la Cámara, pero “es falso”

El congresista Duvalier Sánchez dijo que en una reunión 8 de 15 congresistas respaldaron a Jaime Raúl Salamanca. Sin embargo, no es suficiente. El Partido Alianza Verde no se ha pronunciado y no lo hará.