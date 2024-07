Documento de Alianza Verde confirma que presidencia de la Cámara corresponde a la Centro Esperanza

Gobierno Petro no protege a firmantes de la paz: “Quisiéramos quedarnos, pero no hay garantías”. Hablan desterrados de Miravalle

El reclamo de Martha Alfonso

Sin embargo, la versión consagrada en ese documento de junio de 2024 no es la única que circula en la Alianza Verde . La representante Martha Alfonso, quien también está optando por ese cargo, asegura que en el acuerdo de compromisarios de los partidos suscrito en 2022 quedó consagrado que ese cargo sería para la Alianza Verde, mas no para la coalición.

“El acuerdo de la dignidad de la presidencia de Cámara para este periodo legislativo dice tácitamente Partido Verde, no coalición Centro Esperanza, que en Cámara jurídicamente no existe porque no hubo una coalición en Cámara, entre partidos, para aspirar a esa corporación”, sostuvo la representante Alfonso.