Estas son las reuniones de Karen Manrique con la UNGRD que documentó SEMANA: Olmedo López la señala por corrupción en la entidad

Al momento de la publicación de ese artículo, la congresista no ha respondido a los mensajes y llamadas de SEMANA en los que se le pregunta cuáles fueron las motivaciones de esas visitas. Ahora, la agenda que ella entabló en la UNGRD vuelve a tomar relevancia tras las declaraciones de López ante la Corte Suprema de Justicia, en las que la mencionó como uno de los enlaces para el entramado de corrupción.

La representante Manrique fue elegida por la circunscripción especial de paz y, según López: “Cuando una de las congresistas llega a mi oficina, tiempo después a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos, no solamente me dice que viene a nombre de... Y entre los nombres que me menciona, menciona el nombre del representante Manzur y yo lo que hago es que le entrego mi libreta: ‘Escríbame aquí de qué se trata’”, afirmó ante la Corte Suprema de Justicia.