¿Quiénes fueron los congresistas y asesores que más visitaron el despacho de Olmedo López? SEMANA revela sus nombres

Calle tuvo dos citas en esa Dirección. La primera fue el 25 de septiembre y regresó el 4 de octubre, en medio de la campaña electoral para las elecciones locales y regionales . El contenido de esa y del resto de las citas documentadas, según la UNGRD, no quedó registrado.“La opinión pública debe tener la tranquilidad de que jamás he visitado a un funcionario público para pedir ayudas económicas o favores relacionados con la contratación pública”, dijo el presidente de la Cámara. Sin embargo, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, confesó que le dio 1.000 millones de pesos a Calle en el apartamento del congresista en Montería y ha dicho que tiene pruebas de ese pago.

Director de UNGRD, Carlos Carrillo, notificó al alcalde de Uribia que no desembolsará 231.000 millones que acordó con Olmedo López

Según la versión de Peralta, ella solo se encontró a los Rizcala en la portería y cada uno se dirigió a oficinas diferentes. Dijo que le envió un derecho de petición a la UNGRD para pedirle los videos de seguridad del edificio y con ese material probar que su encuentro no pasó de un saludo. “Hay medios que han estado hilando delgado en este tema”, sostuvo. Rizcala Lozano y Lizcana Muvdi regresaron a la UNGRD, pero a un encuentro con Sneyder Pinilla el 12 de diciembre.

No obstante, solo bastaron dos días para que Peralta regresara a esa oficina, el 21 de ese mismo mes. Luego, fue una de las últimas congresistas que visitó a Olmedo López, el 6 de febrero de 2024, antes de que él renunciara a su cargo. López ya aceptó, en entrevista con SEMANA, que desvió recursos que serían destinados para las ollas comunitarias y los carrotanques de La Guajira a fin de comprar el trámite legislativo de las reformas y el proceso contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara. La senadora Peralta es una de las cacicas políticas de ese departamento y presidenta del partido indígena Mais, que pertenece a la coalición del Pacto Histórico.

Las bitácoras develan a legisladoras del Pacto que no visitaron la Dirección de la UNGRD, pero enviaron a sus delegados. En la lista aparece el nombre de Vanessa Agudelo Betancur, asesora de la senadora Isabel Zuleta, quien estuvo en ese sitio a las 11:13 de la mañana del 21 de septiembre. Asimismo, en los documentos aparece la visita de tres delegados de la fallecida senadora Piedad Córdoba, quienes estuvieron con Olmedo López el 30 de agosto, a las 2:40 de la tarde. Uno de los visitantes de Olmedo fue Luis Alberto Pérez Olaya, la entonces pareja de la congresista.

Ardila señaló que tocó la puerta de la UNGRD a fin de pedir resultados para Putumayo y dijo que no se encontró con López, quien se encuentra en medio de un proceso de colaboración con la Justicia por corrupción. “Sostuvimos varias reuniones con la entidad durante su administración para la reconstrucción de Mocoa. Pero con Olmedo nunca me he reunido y, si hubiera tenido una reunión, lo diría”, sostuvo Ardila. Los equipos de López y Ardila tuvieron encuentros fuera de la Unidad para abordar la situación del Putumayo.