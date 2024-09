Bogotá lanza estrategia para prevenir los feminicidios y las violencias basadas en género: secretaria de la Mujer habla en SEMANA

L.T.: Hemos identificado que tanto en el Congreso de la República, como en el Concejo de Bogotá, y las juntas administradoras locales, las mujeres no llegan a un 30 % de representación. E incluso, por ejemplo, en el Concejo se redujo la participación o la presencia de mujeres en esa entidad. Entonces, nos pusimos a pensar qué es lo que pasa, cómo podemos incentivar estos liderazgos de mujeres porque definitivamente nosotras tenemos que hacer parte de las decisiones de sociedad, de ciudad y de país. Y ahí identificamos que existe una violencia política que es una violencia silenciosa que hace que no podamos ejercer de manera correcta ese derecho a la participación. Son unas violencias que son en contra de las mujeres.

L.T.: Nosotros hemos evaluado esa posibilidad, pero un vagón exclusivo tiene varios retos y es que no queremos que nadie piense que por fuera del vagón sí nos pueden violentar, no queremos irnos hacia una apuesta segregacionista en el sentido de entonces solamente nosotras podemos estar aquí. Necesitamos que todo el TransMilenio sea un espacio seguro, ahí también hemos venido fortaleciendo las capacidades de los conductores que van a ser graduados como conductores púrpura dentro de los espacios de TransMilenio, para que puedan las mujeres acudir a ellos y ellos por medio de un código, puedan activar el botón de pánico.

L.T.: Este eje es muy clave porque mientras seguimos con los puntos de atención, mejoramos protocolos, en fin, necesitamos comprometernos con una apuesta para seguir transformando paralelamente esta sociedad. Es un gran reto, pero no por eso no podemos dejar de hablar de cómo vamos a transformar, porque ese es el verbo que caracteriza este eje: transformar la sociedad para que nos podamos ver como iguales. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Yo, personalmente, estoy dando unas charlas, es hacer pedagogía. No podemos exigirle a la gente un comportamiento que quizás no le hemos sabido explicar. Entonces, en esas charlas, de manera muy pedagógica, explicamos cada violencia, cuál es la ruta, cómo activar la ruta y cuál es nuestro compromiso como sociedad. Vamos a tener un laboratorio de redistribución del cuidado, en las manzanas del cuidado, para que las mujeres que acceden a estos servicios sepan que son titulares de derechos y que lo que queremos es la redistribución, para que si tienen otro proyecto de vida lo puedan hacer. Ya no van a ser talleres, va a ser algo mucho más vivencial, como un laboratorio.