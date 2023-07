“Bogotá no puede seguir con el capricho de que cada alcalde hace lo que se le da la gana en sus años”: precandidato Jorge Enrique Robledo

JORGE ROBLEDO (J.R.): Inscribimos nuestra candidatura y el programa, muy juicioso, de 21 páginas, detallando todas las propuestas que vamos a hacer. Fue muy notorio para mí el gran entusiasmo de la gente que me acompañó, yo creo que esa es una de las cosas que me está llamando la atención y es que hay un gran entusiasmo con esa candidatura. Me sentí muy bien, ahí vamos con nuestra música, muchos mensajes de muchas partes, inclusive fuera de Bogotá, expresándome su respaldo a mi candidatura. Muy contento con lo que está pasando. Estuvimos con Sergio Fajardo y directivos de Dignidad y Compromiso, entonces vamos muy bien.

J.R.: Hemos dicho que esta es la candidatura de Dignidad y Compromiso, constituimos este nuevo partido uniendo a Dignidad y Compromiso Ciudadano, dijimos que nosotros íbamos a hacer política con unos criterios de gran amplitud, pero al mismo tiempo dejando claro que tenemos unas líneas rojas que son hacia los que llamaba Gaitán, “los mismos con las mismas” que siguen por ahí y que son en buena medida los responsables de que Petro hubiera ganado, si ellos no hubieran gobernado tan mal a Colombia. También tenemos una línea roja con lo que está construyendo Gustavo Petro, que no sabemos en qué va a terminar, pero tenemos una contradicción que no es remontable. Descontados esos dos, en general tenemos puertas abiertas para coincidir con otros sectores.

J.R.: Mi administración seguirá construyendo el metro que se esté construyendo según contrato el primero de enero. Y voy a hacer una propuesta que es de largo plazo. El problema de Bogotá, de movilidad, se ha complicado tanto, porque los alcaldes de Bogotá cometieron errores, no habiendo movido la construcción del metro desde hace 50 años, ha sido garrafal. Una ciudad como Bogotá, si no es con una red de metro, no con tres líneas, no puede resolver sus problemas, es imposible. Yo soy arquitecto y entonces una de las cosas que voy a proponer es una visión a largo plazo, que se haga un acuerdo en Bogotá para que nos acordemos en la próxima Alcaldía de una red de metros hacia el futuro. Eso no puede ser de un día para otro. No se puede repetir la historia de que el alcalde del 2008 propuso un metro subterráneo, se empezó a avanzar en eso cuatro años, y los dos alcaldes siguientes entonces sabotearon esa obra. Se empezó un nuevo metro luego de votar a la basura 8 años de esfuerzo. Bogotá no puede seguir con el capricho de que cada alcalde hace lo que se le da la gana en sus años. Al mismo tiempo habrá que mirar qué medidas específicas pueden tomarse.