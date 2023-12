Cancillería y Migración Colombia verifican visas y documentos de migración que le exigen a los ciudadanos extranjeros que entran al país

Más control en los aeropuertos

De hecho, las autoridades colombianas no tenían catalogadas las terminales aéreas como un lugar de riesgo para los niños y niñas. Es más, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aceptó este miércoles que “la verdad es que los aeropuertos no eran para nosotros un lugar de peligro para el tránsito migratorio para los niños y niñas. Nosotros hemos identificado niños y niñas no acompañados, pero no en los aeropuertos internacionales”.