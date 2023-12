Inminente remezón en la Cancillería de Colombia; saldría más de un funcionario de alto nivel

No obstante, siempre le dijo a SEMANA que las posturas de sus funcionarios eran recomendaciones y no eran vinculantes, tal como lo terminó certificando el Comité de conciliación de la Cancillería este lunes 18 de diciembre al confirmar que el alcance de dicho Comité no iba hasta decidir si se le adjudicaba o no el contrato a Thomas Greg. Ese documento fue crucial para que el Gobierno desistiera de la conciliación y el caso termine en manos de los tribunales en Colombia.