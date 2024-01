Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, envió mensaje a Petro en el Foro Colombia: “Trabajemos juntos en presencia institucional”

“Y no es solo armada, desde el punto de vista de las fuerzas de Policía y militares, porque se puede hacer todo el esfuerzo del mundo por cubrir el Chocó y no lo logramos. Estamos ante una situación donde ciertamente el pie de fuerza no daría para estar seguramente en todos lados. Pero donde no esté la fortaleza institucional desde el punto de vista de la seguridad, debe estar la fortaleza institucional desde el punto de vista de la inversión, las transformación de economías, del fomento de las potencialidades económicas”, destacó la gobernadora Córdoba en medio de su intervención.