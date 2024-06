Catherine Juvinao pide aplazar la entrada en vigencia de la pensional por correr un “riesgo similar” al nuevo modelo del Fomag

“¿De verdad el Gobierno cree que para el primero de julio del otro año Colpensiones va a estar listo para implementar un nuevo sistema de pilares de ceros? Esto es tan delicado que la misma Procuraduría ya alertó que para la fecha de entrada en vigencia que se propone Colpensiones no va a estar lista ni técnica ni administrativamente”, alertó Juvinao.

De acuerdo con la congresista, no podrán alistar el gobierno corporativo ni las actualizaciones de procesos tecnológicos para prestar servicios de “gestión de riesgos operacionales, actualización del software, ruta del usuario, atención al cliente, administración de riesgos laborales, reconocimiento de los derechos de pensión, liquidación de aportes, gestión de pagos y asuntos legales, entre otros”.

Asegura que no hay manera en que se intente la implementación para la fecha estipulada “sin poner en riesgo a los cotizantes”.

“Lo que soñamos todos los colombianos es un mejor y más justo sistema pensional. Este Congreso tiene que garantizar que ese anhelo de millones no termine en una pesadilla. Presidente Petro, no por mucho madrugar amanece más temprano. Trabajemos juntos por una buena reforma pensional. Para las próximas generaciones y no en una para las próximas elecciones”, dijo Juvinao.