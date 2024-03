Cesar Gaviria habla sin tapujos del deseo del Gobierno Petro de reelegirse. “Ellos sí quieren... ¿Pero cómo se van a quedar?”

Y para responder a si Petro quiere enquistarse en el poder dijo lo siguiente: “Pues puede tener los deseos, pero aquí hay unas instituciones, hay tres Cortes, hay unos organismos de control, y todos lo han puesto en su sitio”. Aseguró que no ve viable que logre una reelección. “No. Este país no tiene esa tradición. Aquí los presidentes no se quedan sino que se van. Nadie que recuerde ha tratado de quedarse en el puesto. El presidente Uribe trató de hacerlo, de manera constitucional, y le dijeron que no, y se hizo a la idea de que no se podía”.