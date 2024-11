César Gaviria lanza fuerte crítica contra la fiscal Luz Adriana Camargo: “Ella obedece lo que el presidente le dice y hace lo que él le pide”

Frente a la fiscal Luz Adriana Camargo, el ex jefe de Estado no se guardó nada y manifestó que ella acepta lo que el presidente le dice y puso como ejemplo el caso en la investigación por los carrotanques de La Guajira.

“Es evidente que la fiscal aceptó una restricción que el presidente no le puede imponer y que para lo único que sirve es para ocultar a los verdaderos responsables. Se robaron más de 200.000 millones de pesos y con esa instrucción del presidente, de que si no devuelven la plata él no acepta esa negociación, no se puede saber quién se la robó”, señaló.