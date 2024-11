Las diez explosivas frases de César Gaviria en entrevista con SEMANA: “La fiscal le hace caso, sí”

1. “La fiscal le hace caso, sí”.

El expresidente César Gaviria señala que en la investigación por los carrotanques de La Guajira, “es evidente que la fiscal aceptó una restricción que el presidente no le puede imponer y que para lo único que sirve es para ocultar a los verdaderos responsables”. Y con la instrucción del presidente, que “si no devuelven la plata, él no acepta esa negociación, no se puede saber quién se la robó”. “¿Él tiene la facultad de hacer eso? No, pero lo dice y le cumplen”, dijo Gaviria.

El expresidente César Gaviria y la fiscal General, Luz Adriana Camargo. | Foto: Semana

2. “Nunca hemos tenido un presidente que pretenda darles instrucciones a funcionarios de las tres ramas”

La afirmación de Gaviria se da en torno a que la relación con la fiscal, rompe la democracia y no hay independencia de la Justicia. “El presidente siente que porque sacó muchos votos sí puede hacer esas cosas. Eso es bastante grave porque estamos viviendo en un Estado de derecho sui géneris. El presidente se siente con derecho a decirles a las cortes y a los organismos de control qué pueden hacer y qué no”.

3. “Solo han detenido a personas ajenas al partido de gobierno. A las que están vinculadas con la Casa de Nariño no las han tocado, no sé si porque el presidente ha dado instrucciones o por el estado de la investigación, pero no avanzan.

Esto respondió el exmandatario sobre lo que ha pasado con ministros, exministros y ex altos funcionarios involucrados en el escándalo de los carrotanques. “Frente a Pegasus es importante descubrir quién estaba grabando. Pero lo de los carrotanques es muchísimo más grave porque es más dinero”, aseguró.

“Frente a Pegasus es importante descubrir quién estaba grabando. Pero lo de los carrotanques es muchísimo más grave porque es más dinero”, aseguró el expresidente Gaviria. | Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

4. “El que me diga que sabe qué es lo que está pensando Petro cuando hace esto o aquello es un genio, porque ese señor es imposible de leer”

Esto lo manifestó el exmandatario, tras los hechos en la convención del Partido Liberal y el interés del petrismo por sabotearla y buscar mayor control en el Congreso, y al ser consultado si el presidente Petro estaría pensando también en las elecciones de 2026.

5. “Sí, tiene ministros con funciones y que más o menos mandan cuando los dejan, pero también tiene un espacio de caos, todos los días se levanta a ver cómo alimenta y crea toda clase de desconciertos”.

La frase la dio al responderle a Vicky Dávila si Petro tiene un gobierno o un desgobierno. “Uno no sabe si algo que se hizo es del Gobierno o es caos o es qué”, dijo Gaviria.

Gaviria señala que sí hay ministros con funciones, "que más o menos mandan cuando los dejan, pero también tiene un espacio para el caos". | Foto: Presidencia de la República

6. “Sí, ha hecho cambios, pero los cambios en el caso del sistema de salud, fueron para mal”.

Así lo aseguró el expresidente Gaviria frente a si el Gobierno Petro estaba cumpliendo con el cambio que había prometido y explicó la situación en el sector salud. “Los enfermos están perdiendo sus servicios por los cambios y porque hubo una ministra que resolvió decir: “Lo mejor con el sistema es no pararle bolas a esa comisión de congresistas que estuvieron trabajando de tres partidos, y nada, que el sistema colapse, y después vemos a ver cómo mejoramos eso, cómo votamos todos los subsidios”. Y eso fue lo que pasó, colapsaron el sistema deliberadamente”.

7. “¿Cuál golpe de Estado? Nadie está tratando de tumbar al presidente. Nadie”.

El expresidente Gaviria advierte que cuando hay un fallo que no le gusta al presidente Petro, “que no corresponde a lo que quisiera, inmediatamente sale a decir que hay un golpe blando. Y no. Lo que hay es un fallo de la Justicia que él no quiere acatar. Punto”.

8. “Elegimos presidente hasta 2026 y él debe ser presidente hasta ese momento”.

Esta fue la respuesta de Gaviria, al señalar que no cree en el golpe blando ni en un golpe de Estado contra Petro. “Nadie se puede meter en la tarea de hacer algo que nunca ha ocurrido en Colombia y que es tumbar a un presidente”, dijo el director del Partido Liberal.

9. “El presidente se ve mucho más preocupado por los señores terroristas que están en Gaza que por los campesinos de La Guajira, a los que nunca les llegó el agua”.

Este fue el comentario de Gaviria frente a la posición del presidente Petro con relación al conflicto en Oriente Medio, en el que nunca condenó la masacre de 1.200 israelíes y el secuestro de inocentes. “Esa guerra no la inició Israel, la empezaron los señores de Hamás, y el presidente fue silencioso frente a un acto que fue bárbaro”.

César Gaviria considera que el presidente Petro fue silencioso frente a un acto que fue bárbaro, en la incursión de Hamás cuando atacó a la población civil en Israel. | Foto: foto1: Getty Images, foto 2: Presidencia

10. “Ha actuado bien”.

Esto respondió el expresidente Gaviria ante la posición de Colombia frente a la situación en Venezuela y el robo de las elecciones por parte del Gobierno Maduro. “Ha sido consistente. Él dijo: “Si no muestran las actas, no reconocemos el resultado”, y como eso no ha ocurrido, no lo han reconocido. Lo mismo hicieron países europeos y Estados Unidos, entre otros. Ese es un sistema electoral donde ver las actas de votación es muy fácil. Para saber qué resultado hubo hay que mostrarlas. Si no las muestran y las esconden, es porque hubo fraude”.