Claudia López cumplió la meta trazada en su plan de desarrollo e inauguró la Manzana del Cuidado número 20, en Bogotá

Gracias a cada Manzana del Cuidado, las mujeres, las niñas, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad de la localidad de Antonio Nariño, tendrán tiempo y servicios gratuitos en lugares cercanos a sus hogares. Los ciudadanos ya no estarán obligados a gastar tiempo y dinero para ir de un lugar a otro, buscando los servicios que necesitan.

“Que nadie se quede atrás, y mucho menos las mujeres, porque está demostrado que hay que invertir en todos. Pero aún más, está plenamente demostrado qué si no dejamos atrás a ninguna mujer, ellas van a sacar adelante a sus familias y a la sociedad”, afirmó López.

“La idea es que en 2035 tengamos una Manzana del Cuidado a no más de 30 minutos de la casa, para que ninguna mujer se quede atrás. Pero esto sería imposible si no tuviéramos el trabajo articulado de todo el Distrito. Este es de los cambios más importantes que dejamos en esta Administración, y gracias, además, al sector privado por su ayuda. Hemos dejado un piso bastante alto, pero no es el techo, porque lo que se debe hacer ahora es seguir creciendo y proyectando el Sistema”, puntualizó la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez.