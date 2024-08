Claudia López se contradice: en 2022 celebraba la aprobación de la reforma tributaria de Petro y ahora se opone a esa idea

En las últimas horas, la exalcaldesa de Bogotá dijo que no está de acuerdo con una reforma tributaria, a pesar de que celebró la aprobación de este proyecto en medio del gobierno Petro.

“El Congreso debe reducir el monto del presupuesto propuesto por Gustavo Petro para el año entrante y no hacer otra reforma tributaria. No hay derecho a que en este mar de corrupción y desgobierno, el presidente pretenda clavar más a la clase media y trabajadora con más impuestos. El gobierno debe dejar las cuentas alegres, parar la corrupción y el desgobierno, y ejecutar bien y transparentemente los recursos que ya tiene. Y el Congreso tiene que escuchar y representar la voz de la ciudadanía: no más impuestos en un mar de corrupción”, afirmó López.