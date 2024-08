Alianza Verde: este sería su futuro tras escándalo en UNGRD; habla uno de los poderosos del partido y se refiere a “escisión”

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, es uno de los políticos más poderosos de la Alianza Verde, así él diga que no es cierto: tiene el mayor número de curules, fichas en la directiva nacional del partido, es mandatario regional, presidente de la Federación Nacional de Departamentos y padrino político del presidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca, entre otros.

Amaya le reconoció a SEMANA que él y su equipo hacen parte de la corriente política que ha mantenido unida a la Alianza Verde y a Gustavo Petro, pese a que una corriente cercana a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien renunció a la colectividad, ve necesario que la casa política pase de ser de gobierno a la independencia.

Él, por ejemplo, cree que los verdes deben seguir apoyando a Gustavo Petro, el primer gobierno progresista en la historia del país, como se lo dice a este medio. Sin embargo, tiene claro que si el partido se mantiene cercano a la Casa de Nariño, habrá consecuencias, divisiones, rupturas y una escisión a la vista.

“Entiendo que el sector de Claudia López está planteando una escisión de la Alianza Verde y digo: el Verde no puede mantener secuestrado a nadie y debe facilitarse el tema”, anticipó Amaya en SEMANA.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá. | Foto: Semana

Es decir, Amaya, quien ha insistido en la necesidad de mantener unido el partido alrededor de Gustavo Petro, no se opondrá a que la Alianza Verde se divida y cada quien coja por su lado.

“El partido debería mantenerse unido, representa al país, hay posiciones diversas, personas que piensan distinto, eso es Colombia. Ojalá pudiéramos mantenernos unidos, a mí me han dicho que algunos congresistas, entre ellos Angélica Lozano, van a hacer una solicitud de escisión. Lo que nuestro equipo nacional plantea (siete congresistas, dos gobernadores, diputados, concejales), un sector mayoritario en número de credenciales, es que ojalá nadie se vaya del Verde, pero si alguien quiere proponer la escisión, hay que facilitarlo. La Alianza Verde no puede convertirse en un partido que secuestre a quienes no quieren estar acá”, expresó.

SEMANA le preguntó si lo más posible es que ocurra dicha escisión y él no dudó en responder: “Ojalá no pase, pero me temo que es lo que va a pasar”.

Amaya tiene su propia impresión del escándalo por corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que, sin duda, salpicó a su partido político porque el expresidente del Senado, Iván Name, quien hace parte de esa colectividad, fue señalado por el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, de recibir 3.000 millones de pesos del Estado a cambio de ayudar a empujar las reformas.

Además, la exsenadora Sandra Ortiz fue mencionada como la “mensajera” de ese dinero. Y, como si fuera poco, Carlos Ramón González, el fundador de la Alianza Verde, fue denunciado como el “cerebro” del pago de coimas, asimismo, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, fue acusado de presionar, presuntamente, el nombramiento de personas en la UNGRD.

De izquierda a derecha: Camilo Romero, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González e Iván Name. | Foto: FOTOS: SEMANA.

Amaya dijo que espera que Carlos Ramón González salga bien librado del escándalo. “Quienes lo conocemos sabemos que él no necesita meterse en algún tema de corrupción, él no hace política por dinero, tiene su vida resuelta desde hace muchos años. Insisto, no es a mí a quien le corresponde decir si es culpable o no. El país debe permitir que sea inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Lo mismo con Sandra Ortiz e Iván Name”, expresó.

“Pero el golpe de la UNGRD fue fuerte para el Verde: González, Ortiz, Name y Camilo Romero, involucrados en el escándalo de la UNGRD”, le dijo SEMANA.

Aunque Carlos Ramón González ha tratado de desmarcarse de Olmedo López, aparecen juntos en esta foto de la posesión de López como director de la UNGRD. | Foto: Presidencia

“Yo tengo muchas diferencias con Camilo Romero, pero espero que él salga bien de esto. Es más, competí con él y fue una competencia complicada y muy dolorosa. Con Name tenemos una relación respetuosa y cordial, pero nunca hemos hecho política juntos, ni yo lo he apoyado ni él a mí. Y Sandra Ortiz, tampoco, nunca la he apoyado, ella políticamente no ha sido de mi equipo. Yo espero que puedan demostrar su inocencia”, respondió.